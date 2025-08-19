Укр Рус
19 августа, 17:00
Каким будет прожиточный минимум в 2026 году: изменения ощутимы

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Прожиточный минимум в 2026 году для трудоспособных лиц составит 3 288 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность – 2 564 гривны.
  • Прожиточный минимум влияет на социальные льготы, зарплаты, алименты, минимальную пенсию и другие выплаты.

В 2026 году прожиточный минимум возрастет. Точный размер этого показателя, будет зависеть от группы к которой принадлежит лицо.

Что будет с прожиточным минимумом в 2026 году?

Более того, прожиточный минимум будет расти и в последующие годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.

Согласно декларации, прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2028 года будет меняться так:

  • в 2026 году – 3 288 гривен;
  • в 2027 году – 3 482 гривны;
  • в 2028 году – 3 667 гривен.

Прожиточный минимум в 2026 году, в зависимости от категории к которой принадлежит лицо, возрастет следующим образом:

  • прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 564 гривны (в 2025 году – 2 361 гривны);
  • считаются трудоспособными – 3 288 гривны (в 2025 – 3 028 гривен);
  • для детей в возрасте до 6 лет – 2 783 гривны (в 2025 – 2 563 гривны);
  • для детей от 6 до 18 лет – 3 471 гривны (в 2025 – 3 199 гривен);
  • на одного человека (базовый показатель) – 3 171 гривны (в 2025 – 2 920 гривен).

Как часто меняется прожиточный минимум?

До начала полномасштабной войны показатель прожиточного минимума пересматривался дважды в год. Сейчас сумму устанавливают на весь бюджетный год. В 2025 году этот показатель не изменился и остался на уровне 2024 года.

Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму?

Прожиточный минимум имеет влияние на сразу несколько важных показателей. Речь идет, в частности, о:

  • максимальной, повышенной и обычной социальной льготе;
  • размере зарплаты, который дает право получить налоговую социальную льготу;
  • необлагаемом размере пособия на погребение (которое осуществляется именно за счет работодателя);
  • необлагаемом размере нецелевой благотворительной помощи;
  • алиментах
  • минимальной пенсии;
  • пособии по безработице и так далее.

Как менялся прожиточный минимум последние 5 лет?

За последние 5 лет прожиточный минимум ощутимо изменился. В целом ситуация выглядит так:

Период Базовый показатель Для трудоспособных лиц Для лиц, утративших трудоспособность Дети до 6 лет Дети от 6 до 18 лет
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2027 гривен 2102 гривен 1638 гривен 1779 гривен 2218 гривен
с 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 гривен 2197 гривен 1712 гривен 1859 гривен 2318 гривен
с 01.12.2020 по 30.06.2021 2189 гривен 2270 гривен 1769 гривен 1921 гривен 2395 гривен
с 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 гривен 2379 гривен 1854 гривен 2013 гривен 2510 гривен
с 01.12.2021 по 30.06.2022 2393 гривен 2481 гривны 1934 гривен 2100 гривен 2618 гривен
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2508 гривен 2600 гривен 2017 гривен 2201 гривны 2744 гривен
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2589 гривен 2684 гривен 2093 гривен 2272 гривен 2833 гривен
с 01.01.2024 и до сих пор 2920 гривен 3028 гривен 2361 гривны 2563 гривен 3196 гривен