Каким будет прожиточный минимум в 2026 году: изменения ощутимы
- Прожиточный минимум в 2026 году для трудоспособных лиц составит 3 288 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность – 2 564 гривны.
- Прожиточный минимум влияет на социальные льготы, зарплаты, алименты, минимальную пенсию и другие выплаты.
В 2026 году прожиточный минимум возрастет. Точный размер этого показателя, будет зависеть от группы к которой принадлежит лицо.
Что будет с прожиточным минимумом в 2026 году?
Более того, прожиточный минимум будет расти и в последующие годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.
Читайте также 50 000 гривен при рождении ребенка и новый "Пакет малыша": Рада проголосовала за изменения
Согласно декларации, прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2028 года будет меняться так:
- в 2026 году – 3 288 гривен;
- в 2027 году – 3 482 гривны;
- в 2028 году – 3 667 гривен.
Прожиточный минимум в 2026 году, в зависимости от категории к которой принадлежит лицо, возрастет следующим образом:
- прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 564 гривны (в 2025 году – 2 361 гривны);
- считаются трудоспособными – 3 288 гривны (в 2025 – 3 028 гривен);
- для детей в возрасте до 6 лет – 2 783 гривны (в 2025 – 2 563 гривны);
- для детей от 6 до 18 лет – 3 471 гривны (в 2025 – 3 199 гривен);
- на одного человека (базовый показатель) – 3 171 гривны (в 2025 – 2 920 гривен).
Как часто меняется прожиточный минимум?
До начала полномасштабной войны показатель прожиточного минимума пересматривался дважды в год. Сейчас сумму устанавливают на весь бюджетный год. В 2025 году этот показатель не изменился и остался на уровне 2024 года.
Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму?
Прожиточный минимум имеет влияние на сразу несколько важных показателей. Речь идет, в частности, о:
- максимальной, повышенной и обычной социальной льготе;
- размере зарплаты, который дает право получить налоговую социальную льготу;
- необлагаемом размере пособия на погребение (которое осуществляется именно за счет работодателя);
- необлагаемом размере нецелевой благотворительной помощи;
- алиментах
- минимальной пенсии;
- пособии по безработице и так далее.
Как менялся прожиточный минимум последние 5 лет?
За последние 5 лет прожиточный минимум ощутимо изменился. В целом ситуация выглядит так:
|Период
|Базовый показатель
|Для трудоспособных лиц
|Для лиц, утративших трудоспособность
|Дети до 6 лет
|Дети от 6 до 18 лет
|с 01.01.2020 по 30.06.2020
|2027 гривен
|2102 гривен
|1638 гривен
|1779 гривен
|2218 гривен
|с 01.07.2020 по 30.11.2020
|2118 гривен
|2197 гривен
|1712 гривен
|1859 гривен
|2318 гривен
|с 01.12.2020 по 30.06.2021
|2189 гривен
|2270 гривен
|1769 гривен
|1921 гривен
|2395 гривен
|с 01.07.2021 по 30.11.2021
|2294 гривен
|2379 гривен
|1854 гривен
|2013 гривен
|2510 гривен
|с 01.12.2021 по 30.06.2022
|2393 гривен
|2481 гривны
|1934 гривен
|2100 гривен
|2618 гривен
|с 01.07.2022 по 30.11.2022
|2508 гривен
|2600 гривен
|2017 гривен
|2201 гривны
|2744 гривен
|с 01.12.2022 по 31.12.2023
|2589 гривен
|2684 гривен
|2093 гривен
|2272 гривен
|2833 гривен
|с 01.01.2024 и до сих пор
|2920 гривен
|3028 гривен
|2361 гривны
|2563 гривен
|3196 гривен