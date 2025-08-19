В 2026 году прожиточный минимум возрастет. Точный размер этого показателя, будет зависеть от группы к которой принадлежит лицо.

Что будет с прожиточным минимумом в 2026 году?

Более того, прожиточный минимум будет расти и в последующие годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.

Читайте также 50 000 гривен при рождении ребенка и новый "Пакет малыша": Рада проголосовала за изменения

Согласно декларации, прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2028 года будет меняться так:

в 2026 году – 3 288 гривен;

в 2027 году – 3 482 гривны;

в 2028 году – 3 667 гривен.

Прожиточный минимум в 2026 году, в зависимости от категории к которой принадлежит лицо, возрастет следующим образом:

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 564 гривны (в 2025 году – 2 361 гривны);

считаются трудоспособными – 3 288 гривны (в 2025 – 3 028 гривен);

для детей в возрасте до 6 лет – 2 783 гривны (в 2025 – 2 563 гривны);

для детей от 6 до 18 лет – 3 471 гривны (в 2025 – 3 199 гривен);

на одного человека (базовый показатель) – 3 171 гривны (в 2025 – 2 920 гривен).

Как часто меняется прожиточный минимум? До начала полномасштабной войны показатель прожиточного минимума пересматривался дважды в год. Сейчас сумму устанавливают на весь бюджетный год. В 2025 году этот показатель не изменился и остался на уровне 2024 года.

Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму?

Прожиточный минимум имеет влияние на сразу несколько важных показателей. Речь идет, в частности, о:

максимальной, повышенной и обычной социальной льготе;

размере зарплаты, который дает право получить налоговую социальную льготу;

необлагаемом размере пособия на погребение (которое осуществляется именно за счет работодателя);

необлагаемом размере нецелевой благотворительной помощи;

алиментах

минимальной пенсии;

пособии по безработице и так далее.

Как менялся прожиточный минимум последние 5 лет?

За последние 5 лет прожиточный минимум ощутимо изменился. В целом ситуация выглядит так: