Економіка Соцвиплати Яким буде прожитковий мінімум у 2026 році: зміни відчутні
19 серпня, 17:00
Яким буде прожитковий мінімум у 2026 році: зміни відчутні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Прожитковий мінімум у 2026 році для працездатних осіб становитиме 3 288 гривень, а для осіб, які втратили працездатність – 2 564 гривні.
  • Прожитковий мінімум впливає на соціальні пільги, зарплати, аліменти, мінімальну пенсію та інші виплати.

У 2026 році прожитковий мінімум зросте. Точний розмір цього показника, залежатиме від групи до якої належить особа.

Що буде з прожитковим мінімумом у 2026 році?

Щобільше, прожитковий мінімум зростатиме й у наступні роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки.

Згідно з декларацією, прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2028 року змінюватиметься так:

  • у 2026 році – 3 288 гривень;
  • у 2027 році – 3 482 гривні;
  • у 2028 році – 3 667 гривень.

Загалом прожитковий мінімум у 2026 році, залежно від категорії до якої належить особа, зросте таким чином:

  • прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 564 гривні (у 2025 році – 2 361 гривні);
  • вважаються працездатними – 3 288 гривні (у 2025 – 3 028 гривень);
  • для дітей віком до 6 років – 2 783 гривні (у 2025 – 2 563 гривні);
  • для дітей від 6 до 18 років – 3 471 гривні (у 2025 – 3 199 гривень);
  • на одну особу (базовий показник) – 3 171 гривні (у 2025 – 2 920 гривень).

Як часто змінюється прожитковий мінімум?

До початку повномасштабної війни показник прожиткового мінімуму переглядався двічі на рік. Зараз цю суму встановлюють на весь бюджетний рік. Водночас у 2025 році цей показник не змінився і залишився на рівні 2024.

Які виплати прив'язані до прожиткового мінімуму?

Прожитковий мінімум має вплив на одразу декілька важливих показників. Йдеться, зокрема, про:

  • максимальну, підвищену та звичайну соціальну пільгу;
  • розмір зарплати, який дає право отримати податкову соціальну пільгу;
  • неоподатковуваний розмір допомоги на поховання (яка здійснюється саме коштом роботодавця);
  • неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги;
  • аліменти;
  • мінімальну пенсію;
  • допомогу з безробіття тощо.

Як змінювався прожитковий мінімум останні 5 років?

За останні 5 років прожитковий мінімум відчутно змінився. Загалом ситуація виглядає так:

Період Базовий показник Для працездатних осіб Для осіб, які втратили працездатність Діти до 6 років Діти від 6 до 18 років
з 01.01.2020 по 30.06.2020 2027 гривень 2102 гривень 1638 гривень 1779 гривень 2218 гривень
з 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 гривень 2197 гривень 1712 гривень 1859 гривень 2318 гривень
з 01.12.2020 по 30.06.2021 2189 гривень 2270 гривень 1769 гривень 1921 гривень 2395 гривень
з 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 гривень 2379 гривень 1854 гривень 2013 гривень 2510 гривень
з 01.12.2021 по 30.06.2022 2393 гривень 2481 гривні 1934 гривень 2100 гривень 2618 гривень
з 01.07.2022 по 30.11.2022 2508 гривень 2600 гривень 2017 гривень 2201 гривні 2744 гривень
з 01.12.2022 по 31.12.2023 2589 гривень 2684 гривень 2093 гривень 2272 гривень 2833 гривень
з 01.01.2024 і дотепер 2920 гривень 3028 гривень 2361 гривні 2563 гривень 3196 гривень

 