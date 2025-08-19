Как увеличат выплаты на ребенка в Украине?

Ряд соцвыплат беременным и новоиспеченным родителям увеличат, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Среди основных изменений:

Большие выплаты при рождении ребенка

Единовременная выплата при рождении ребенка возрастет до 50 000 гривен, сумму будут выплачивать сразу всю. Ранее эта сумма составляла 41 280 гривен, из которых часть выплачивалась ежемесячно.

"Пакет малыша"

Ранее этот набор или средства можно было получить только после рождения ребенка. Изменения предусматривают, что его можно будет заказать с 36 недели беременности.

Ежемесячная дородовая помощь при родах

Выплаты увеличат для беременных женщин, которые не имеют страхового стажа. Их сумма составит 7 000 гривен.

Выплаты на ребенка до года

Если один из членов семьи остается дома по уходу за ребенком, ему предусмотрена выплата до 7 000 гривен в месяц. Деньги будут платить, пока ребенку не исполнится 1 год.

"еЯсла"

Это помощь родителям, которые возвращаются на работу после того, как ребенку исполнился 1 год. Если ребенок начинает посещать детсад в этом возрасте, предусмотрена выплата до 8 000 гривен ежемесячно.

Напомним, что также среди изменений – введение программы "Пакет школьника". Она позволяет получить 5 000 гривен помощи через Дию для покупки 5 000 гривен канцелярских товаров, детской одежды и обуви для первоклассника.