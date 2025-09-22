Угроза прекращения работы правительства США резко возросла в пятницу, 19 сентября. Тогда Сенат отклонил краткосрочный законопроект о финансировании, который должен был бы поддержать работу федеральных агентств после 30 сентября.

Что происходит в Соединенных Штатах?

В частности Сенат потом ушел на недельные каникулы, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Законодатели проголосовали 44-48 против временного законопроекта о расходах, который позволил бы федеральным агентствам работать на текущем уровне финансирования до 21 ноября. Мера подверглась почти полной оппозиции со стороны демократов, которые требовали увеличения финансирования системы здравоохранения.

Республиканцы заявили, что могут проголосовать снова 29 сентября – только за день до завершения срока финансирования, когда сенаторы вернутся с перерыва. Лидер большинства в Сенате Джон Тун обвинил демократов в повышении риска остановки работы правительства.

Демократы требовали дополнительных средств на медицинские субсидии по программе Affordable Care Act и возобновления финансирования Medicaid – программы медицинского обеспечения для малообеспеченных американцев. Но эта попытка провалилась со счетом 47-45.

В последние годы Конгрессу трудно удавалось принимать законопроекты о финансировании из-за роста партийного напряжения, что неоднократно поднимало угрозу "шатдауна", когда государственные служащие остаются без зарплаты, а широкий спектр услуг прекращается,

– объясняют в Reuters.

Временный законопроект предусматривал 88 миллионов долларов для:

защиты законодателей; представителей исполнительной власти; Верховного суда после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

Ежегодные дебаты по финансированию охватывают лишь около четверти федерального бюджета США в 7 триллионов долларов, который также включает обязательные программы, например Social Security и Medicare, а также выплаты по государственному долгу в 37,5 триллионов долларов.

Обратите внимание! Тот же законопроект о временном финансировании был принят Палатой представителей, которую контролируют республиканцы, со счетом 217–212. Чтобы усилить давление на сенатских демократов, лидеры республиканцев в Палате заявили, что не вернутся к работе до 1 октября.

В частности Дональд Трамп заявил, что работа американского правительства может быть приостановлена на определенный период времени из-за невозможности республиканцев и демократов утвердить законопроект о финансировании. Республиканцы имеют 53 места в верхней палате, то есть не менее семи демократов должны поддержать проект финансирования для дальнейшей работы правительства.

Мы продолжим говорить с демократами, но я думаю, что вполне возможно произойдет "шатдаун" на определенный период времени,

– сказал Трамп.

Согласно его словам, "многие вещи, за которые соревнуются демократы не смогут быть профинансированы". Кроме того, американский лидер считает, что республиканцы вряд ли договорятся с демократами.

Я не знаю, можно ли заключить сделку с этими людьми. Я думаю, эти люди сумасшедшие,

– заявил американский президент.

Заметьте! Трамп поблагодарил сенатора-демократа Джона Федермана, который выступил против перспективы правительственного "шатдауна".

Были ли уже подобные ситуации?

Ситуация с "шатдауном" уже угрожала Соединенным Штатам. Это произошло в декабре 2024 года. Палата представителей Конгресса не смогла утвердить законопроект республиканцев о финансировании деятельности правительства. Об этом пишет Reuters.

Дело в том, что бюджет на финансирование госорганов должен был завершиться в полночь 20 декабря, по местному времени. И если законодатели не утверждают новый пакет, то правительство запускает частичный "шатдаун".

Важно! Следствием становится прекращение финансирования деятельности всех государственных структур.

