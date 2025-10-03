Евросоюз готовится снять санкции с активов, которые связаны с российским олигархом Олегом Дерипаской. Таким образом Европа стремится компенсировать убытки австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI).

Что известно о ситуации вокруг активов Олега Дерипаски?

Компенсация будет предоставлена за выплату, которую банк был вынужден осуществить в России, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

В новейшем проекте санкционного пакета ЕС против России содержатся положения о размораживании акций на сумму около 2 миллиардов евро в строительной компании Strabag (Австрия). Она ранее частично принадлежала Дерипаске.

Эти активы перейдут в собственность Raiffeisen и компенсируют банку штраф в 2 миллиарда евро, который он был вынужден уплатить после решения российского суда в пользу бизнеса, связанного с Дерипаской.

Санкции против Дерипаски были введены из-за его якобы материальной поддержки "военно-промышленного комплекса России" в полномасштабном вторжении в Украину,

– говорится в материале.

Заметьте! Впрочем, некоторые европейские чиновники опасаются, что такой шаг легитимизирует попытки олигархов обходить санкции ЕС и усилит позиции российских судов, которые в ответ на санкции принимают решение о конфискации западных активов. Ожидается, что несколько государств-членов ЕС выскажут возражения против этой инициативы.

Raiffeisen остается крупнейшим западным банком, продолжающим работать в России после полномасштабного вторжения. Но он испытывает давление со стороны регуляторов и иностранных правительств, которые требуют выхода с российского рынка.

RBI пытается свернуть свою деятельность в России, но российские регуляторы не хотят этого допустить, поскольку банк остается одним из немногих каналов доступа страны к международной платежной системе SWIFT. Возможная продажа бизнеса, вероятно, приведет к введению западных санкций против банка и его владельца.

Австрийский банк и Дерипаска ранее уже пытались организовать сложный обмен активами, чтобы разморозить 24% акций Strabag, которые Дерипаске принадлежали через его компанию Rasperia. Однако сделка сорвалась из-за опасений, что она обойдет санкции ЕС.

Впоследствии ЕС и США ввели санкции против олигарха Дмитрия Белоглазова. Дерипаска продал Rasperia, включая замороженными акциями Strabag, Белоглазову. После этого Rasperia подала в суд на Raiffeisen в России, и австрийский банк был вынужден выплатить 2 миллиарда евро компенсации.

Обратите внимание! Суд также постановил передать акции Strabag в собственность Raiffeisen.

В январе Raiffeisen заявил, что этот приговор "не имеет никакой юридической силы в Австрии, а передача акций поэтому является неосуществимой". Банк также подчеркнул, что акции Strabag, принадлежащих Rasperia, находятся под санкционным замораживанием ЕС, что пока делает невозможным их передачу.

Однако предложение, которое сейчас обсуждают в Брюсселе, позволит Raiffeisen стать владельцем этих замороженных акций, фактически узаконив решение российского суда,

– говорится в материале.

Чиновники предостерегают, что это легализует практику российских судов по изъятию санкционированных активов через конфискацию и может поощрить других олигархов действовать подобным образом.

Интересно! Сторонники меры считают, что он предотвратит двойные выплаты санкционированной стороне – через компенсацию по решению суда и через размораживание активов после отмены санкций.

Что известно о ситуации с RBI?

Raiffeisen Bank International не смог продать часть своего бизнеса в России. Об этом пишет Reuters.

Причиной стала позиция российских чиновников. Они беспокоятся, что покупатель из России может вызвать введение западных санкций против RBI.

Важно! Сейчас RBI ведет переговоры о продаже российского бизнеса.

Что еще следует знать о ситуации?