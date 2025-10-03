Євросоюз готується зняти санкції з активів, які пов’язані із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Таким чином Європа прагне компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International (RBI).

Що відомо про ситуацію довкола активів Олега Дерипаски?

Компенсація буде надана за виплату, яку банк був змушений здійснити в Росії, пише 24 Канал з посиланням на FT.

У найновішому проєкті санкційного пакета ЄС проти Росії містяться положення про розморожування акцій на суму близько 2 мільярдів євро у будівельній компанії Strabag (Австрія). Вона раніше частково належала Дерипасці.

Ці активи перейдуть у власність Raiffeisen і компенсують банку штраф у 2 мільярдів євро, який він був змушений сплатити після рішення російського суду на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.

Санкції проти Дерипаски були запроваджені через його нібито матеріальну підтримку "військово-промислового комплексу Росії" у повномасштабному вторгненні в Україну,

Зауважте! Втім, деякі європейські чиновники побоюються, що такий крок легітимізує спроби олігархів обходити санкції ЄС та посилить позиції російських судів, які у відповідь на санкції ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів. Очікується, що кілька держав-членів ЄС висловлять заперечення проти цієї ініціативи.

Raiffeisen залишається найбільшим західним банком, що продовжує працювати в Росії після повномасштабного вторгнення. Але він зазнає тиску з боку регуляторів і іноземних урядів, які вимагають виходу з російського ринку.

RBI намагається згорнути свою діяльність у Росії, але російські регулятори не хочуть цього допустити, оскільки банк залишається одним із небагатьох каналів доступу країни до міжнародної платіжної системи SWIFT. Можливий продаж бізнесу, ймовірно, призведе до запровадження західних санкцій проти банку та його власника.

Австрійський банк і Дерипаска раніше вже намагалися організувати складний обмін активами, щоб розморозити 24% акцій Strabag, які Дерипасці належали через його компанію Rasperia. Проте угода зірвалася через побоювання, що вона обійде санкції ЄС.

Згодом ЄС та США запровадили санкції проти олігарха Дмитра Белоглазова. Дерипаска продав Rasperia, включно із замороженими акціями Strabag, Белоглазову. Після цього Rasperia подала до суду на Raiffeisen у Росії, і австрійський банк був змушений виплатити 2 мільярди євро компенсації.

Зверніть увагу! Суд також постановив передати акції Strabag у власність Raiffeisen.

У січні Raiffeisen заявив, що цей вирок "не має жодної юридичної сили в Австрії, а передача акцій тому є нездійсненною". Банк також підкреслив, що акції Strabag, які належать Rasperia, перебувають під санкційним заморожуванням ЄС, що наразі унеможливлює їх передачу.

Однак пропозиція, яку зараз обговорюють у Брюсселі, дозволить Raiffeisen стати власником цих заморожених акцій, фактично узаконивши рішення російського суду,

Чиновники застерігають, що це легалізує практику російських судів із вилучення санкціонованих активів через конфіскацію та може заохотити інших олігархів діяти подібним чином.

Цікаво! Прихильники заходу вважають, що він запобіжить подвійним виплатам санкціонованій стороні – через компенсацію за рішенням суду і через розморожування активів після скасування санкцій.

Що відомо про ситуацію з RBI?

Raiffeisen Bank International не зміг продати частину свого бізнесу в Росії. Про це пише Reuters.

Причиною стала позицію російських чиновників. Вони непокояться, що покупець із Росії може спричинити запровадження західних санкцій проти RBI.

Важливо! Наразі RBI веде перемовини про продаж російського бізнесу.

