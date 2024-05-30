Raiffeisen Bank ограничивает долларовые переводы за границу для россиян

Через российский Raiffeisen Bank теперь нельзя будет осуществлять долларовые переводы за границу. С 10 июня переводы в долларах через банк станут недоступными для российских клиентов.

Ограничения банка для россиян

Такое нововведение связано с новыми ограничениями со стороны американских банков-корреспондентов, сообщают российские СМИ.

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Кроме того, банк объявил о прекращении приема вкладов. В частности, с 1 июня не будет возможности открытия новых накопительных счетов по нескольким тарифам.

Мы не можем на это повлиять. Это изменение касается всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая условия рынка, постоянно меняются,

– утверждают в банке.

Другие ограничения для российских клиентов

Кроме того, с 3 июня открытие новых депозитов и их пролонгация также станут недоступными.

Основной причиной таких действий является требование Центрального банка Европы к Raiffeisen Bank International уменьшить свою деятельность в России. Другой причиной, которую приводит сам банк, является уменьшение спроса на эту услугу среди россиян.

Деятельность Raiffeisen в России

Запланированные изменения должны вступить в силу с 1 июня, однако счета, открытые до этой даты, продолжат действовать по-прежнему.

Сейчас Raiffeisen занимает место среди двадцати крупнейших банков России по объему активов, играя значительную роль в финансовой системе страны. Российский Центробанк определил Raiffeisen как системно важный банк.

В то же время это вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Американские официальные лица выразили недовольство деятельностью Raiffeisen в России и предупредили о возможном введении санкций, которые ограничат доступ банка к финансовой системе США.