Пенсионный фонд утвердил важный показатель для расчета пенсии

Пенсия рассчитывается, с учетом стажа, зарплаты лица и других показателей. Одно из этих значений претерпело значительные изменения.

Какой показатель изменился

Утверждено новое значение средней заработной платы, которое используется при расчетах пенсии. С марта 2023 года и до аналогичного месяца этого года, этот показатель увеличился на 2 010,70 гривны.

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В первом квартале 2024 года средняя зарплата менялась так:

в январе она составляла – 14 974,56 гривны;

в феврале – 15 267,60 гривен;

в марте – 15 433,98 гривны.

Кто сможет в этом году уйти на пенсию

В этом году выйти на пенсию смогут украинцы, которые приобрели достаточное количество стажа. Установленный минимум зависит от возраста будущего пенсионера.

Если лицо стремится уйти на заслуженный отдых, в 60 лет в 2024 году ему нужно иметь 31 год стажа. Со временем этот показатель изменится так:

в 2025 году пенсионеру нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года в этом году достаточно 21 года стажа. К 2028 году этот показатель возрастет так:

в 2025 году нужно будет от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

А вот, для того чтобы уйти на пенсию в 65 лет достаточно будет 15 лет стажа. В течение последующих лет этот показатель не изменится.