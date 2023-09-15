Бюджет на войну в 2024 году: сколько потратят на оборону Украины
15 сентября 2023, 12:27Читати новину українською
Источник:Денис Шмигаль
Уже второй год правительство принимает бюджет в условиях полномасштабной войны. В прошлом году большая часть денег уходила на безопасность и оборону, другая – на социальные программы. Как распределили бюджет в этом году, рассказываем дальше.
Расходы на оборонный сектор в 2024 году
Первые цифры бюджета 2024 опубликованы. Именно на оборону расходы составят большую часть бюджета – 1 триллион 685 миллиардов.
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Определенная сумма на 113 миллиардов больше бюджета на военный сектор в 2023 году. Правительство определило оборону Украины приоритетом на 2024 год.