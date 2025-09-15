Расходы превышают доходы: где Украина будет брать деньги в 2026 году

Немалая часть доходов Украины в 2026 году, как и в предыдущие годы, будет покрываться за счет внешней поддержки от партнеров. Также в этом году расходы существенно превысят доходы.

Как будут наполняться доходы бюджета-2026?

Доходы в 2026 году правительство планирует на уровне 2,83 триллиона гривен (+18,8% к 2025 году), передает 24 Канал со ссылкой на проект бюджета.

В следующем году, как и в прошлые, Украина будет прибегать к внешним заимствованиям.

Каким прогнозируют дефицит бюджета в 2026 году?

В условиях войны доходы существенно не дотягивают до расходов, которые мы будем вынуждены делать. Потребность во внешнем финансировании составит 2,08 триллионов гривен. Дефицит ожидается до 18,4% ВВП.

Бюджет на 2026 год: главное

Главным приоритетом документа остается сектор безопасности и обороны – на него предусмотрено 2,8 триллионов гривен (27,2% ВВП). В частности, 44,3 миллиарда гривен заложили на производство украинских боеприпасов, ракет, ПВО, авиационной и бронетехники.

На социальную сферу выделили 467,1 миллион гривен (+45,3 миллиарда гривен до 2025 года). Эта сумма предусматривает поддержку ВПО, лиц с инвалидностью, протезирование, программу "еЯсла" и "Пакет школьника". Новое направление – финансирование демографического развития на 24,5 миллиардов гривен, охватывающее дородовую поддержку, выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за детьми до года.

Кроме того, запланированы расходы на образование составляют 265,4 миллиарда гривен (на 66,5 миллиардов больше, чем в 2025 году). Среди ключевых мероприятий:

повышение средней зарплаты педагогов на 50% в два этапа: на 30% с 1 января 2026 года и еще на 20% с 1 сентября 2026 года;

бесплатное питание для 4,4 млн учеников 1–11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года;

удвоение размера стипендий для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.

Расходы на здравоохранение запланированы на уровне 258 миллиардов гривен (на 38 миллиардов больше, чем в 2025 году). В частности, предусмотрено:

увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медпомощи до 35 тысяч гривен, а также поддержку медиков в прифронтовых регионах через повышение финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 миллиардов гривен (+16,1 миллиард гривен до 2025 года);

10 миллиардов грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет для прохождения комплексного медицинского скрининга, что включает проверку на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ментальное здоровье.

Свириденко добавила, что расходы на пенсионное обеспечение в следующем году запланированы в размере 1,03 триллиона гривен (+123,4 миллиардов гривен до 2025 года). В частности, предусмотрена индексация пенсий.