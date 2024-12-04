"Надо для начисления": "Приватбанк" прокомментировал критику относительно раскрытия банковской тайны

"Приватбанк" действует исключительно в пределах, определенных нормативно-правовыми актами. Следовательно, данные, которые передаются третьим лицам, используются исключительно для расчета и начисления кэшбэка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление "Приватбанка".

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"Приватбанк" объяснил заявления о "раскрытии банковской тайны"

В пресс-службе банка сообщили, что действуют исключительно в пределах всех норм. Поэтому заявления о "раскрытии банковской тайны", которые распространяются сетью, часто "перекручивают".

"Приватбанк" отметил, что заботится о безопасности банковской тайны и персональных данных клиентов и действует исключительно в рамках законодательства. В пресс-службе объяснили, что украинское законодательство требует подписания письменного разрешения на раскрытие банковской тайны от каждого пользователя перед открытием счета "Национальный кэшбек".

Приватбанк, как и все участники программы "Национальный кэшбек", передает исключительно информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров. Передача этих данных предусмотрена Постановлением КМУ № 952 от 20 августа 2024 года. Любые другие операции или данные клиентов не разглашаются,

– отметили в заявлении.

В сообщении также добавили, что надеются на честность и других банков перед своими клиентами и предоставляют всю информацию об условиях работы прозрачно и развернуто.

Также в "Приватбанке" отметили, что оставляют за собой право обратиться в компетентные органы для защиты своей деловой репутации.

Ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале написал, что украинцы, соглашаясь открыть карту "Национальный кэшбек" в "Приватбанке", дают согласие на раскрытие банковской тайны. В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что тайну раскрывают все банки.