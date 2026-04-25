Деньги для пострадавших от ЧАЭС: придут ли выплаты в мае

Выплаты для пострадавших от аварии на ЧАЭС остаются частью государственной социальной поддержки в 2026 году. В то же время порядок их начисления и ключевые условия зависят от статуса получателей и имеют ряд важных нюансов.

Продолжат ли выплачивать чернобыльские пенсии?

Выплаты для пострадавших от аварии на ЧАЭС остаются важной частью государственной поддержки, но больше всего вопросов возникает именно вокруг конкретных начислений, в частности в мае. И здесь следует понимать: размер пенсии не является фиксированным для всех, он напрямую зависит от статуса, стажа и оснований назначения, отмечает ПФУ.

Например, участники ликвидации последствий аварии имеют право выйти на пенсию раньше, иногда на 5 – 10 лет, в зависимости от периода работы в зоне отчуждения. Если была занятость во вредных условиях, пенсионный возраст могут снизить еще больше.

Обратите внимание! Те, кто проживал или работал на загрязненных территориях, также имеют право на досрочную пенсию, но с учетом индивидуальных условий и стажа (не менее 15 лет).

Какой реальный размер чернобыльских пенсий?

Если говорить о конкретных суммах, они могут существенно отличаться в зависимости от оснований назначения пенсии, уточняет ПФУ. По состоянию на сейчас минимальные выплаты для лиц, инвалидность которых связана с последствиями ЧАЭС, составляют:

более 11 000 гривен для І группы;

около 8 800 – для II;

и более 6 800 – для III группы (включая детей с инвалидностью).

Для участников ликвидации действует другой подход, поэтому их выплаты привязаны к средней зарплате по стране, поэтому минимальные гарантии значительно выше. В таких случаях пенсия не может быть меньше чем:

более 20 600 гривен для I группы;

более 16 500 гривен – для II группы;

и более 12 300 гривен– для III группы.

Заметьте! Эти суммы уже учитывают основные доплаты и индексацию, то есть это фактически минимальный порог, ниже которого выплата не опускается.

Если же пенсия назначается по возрасту, а не по инвалидности, она рассчитывается по общим правилам с учетом страхового стажа и уровня заработка. Но даже в таком случае статус пострадавшего от ЧАЭС дает дополнительные преимущества: более ранний выход на пенсию, повышенные гарантии и возможность применения специальных коэффициентов.

Выросли ли пенсии в этом году?