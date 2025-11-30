Какая будет пенсия, если имеешь 39 лет непрерывного стажа

Стаж ощутимо влияет на размер пенсии. Также от его размера зависит возраст выхода на заслуженный отдых. В то же время сейчас в Украине не играет роли является ли стаж непрерывным.

Какой размер пенсии при 39 годах стажа?

Кроме стажа, на размер пенсии также влияют доход и условия выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал.

Как сообщает ПФУ, в 2025, чтобы выйти на пенсию, нужно:

в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

– не менее 32 лет страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, 39 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для расчетов также учтем, что:

лицо имело доход 10 000 гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

Если учитывать указанные данные, в 60 лет пенсия будет – 4,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 39 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 выплата будет несколько больше. Она составит уже почти – 5,1 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 39 лет и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Самая большая выплата будет, если выходить, при указанных условиях, на пенсию в 65. В таком случае, выплата будет где-то – 5,6 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если проработал 39 лет и имел зарплату 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?