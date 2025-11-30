Какая будет пенсия, если имеешь 39 лет непрерывного стажа
- С 39 годами стажа, лицо может выйти на пенсию в 60 лет.
- Если выйти на пенсию в 65 лет, размер выплаты составит примерно 5,6 тысячи гривен.
Стаж ощутимо влияет на размер пенсии. Также от его размера зависит возраст выхода на заслуженный отдых. В то же время сейчас в Украине не играет роли является ли стаж непрерывным.
Какой размер пенсии при 39 годах стажа?
Кроме стажа, на размер пенсии также влияют доход и условия выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал.
Читайте также Средства с пенсии исчезают сами по себе: юрист рассказывает, как проверить списание
Как сообщает ПФУ, в 2025, чтобы выйти на пенсию, нужно:
- в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
То есть, 39 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для расчетов также учтем, что:
- лицо имело доход 10 000 гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
Если учитывать указанные данные, в 60 лет пенсия будет – 4,3 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 39 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 выплата будет несколько больше. Она составит уже почти – 5,1 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 39 лет и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Самая большая выплата будет, если выходить, при указанных условиях, на пенсию в 65. В таком случае, выплата будет где-то – 5,6 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если проработал 39 лет и имел зарплату 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Пенсионеры могут увеличить свои выплаты с помощью доплат. Например, надбавка к пенсии может назначаться за возраст или проживание в зоне радиационного загрязнения. Также доплата предоставляется почетным донорам.
В 2025 произошло увеличение минимальной пенсии. В следующем году также, вероятно, это значение изменится. Однако это не произойдет с 1 декабря.
В общее количество стажа засчитывается и советский стаж. При чем, включаются годы работы до 1992 года в разных республиках бывшего СССР.