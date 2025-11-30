Как пенсионеру проверить наличие долгов?

Отчисления возможны, если в отношении человека открыты исполнительные производства из-за долгов или неуплаченных алиментов. Это прямо предусматривает Закон Украины "Об исполнительном производстве", рассказал юрист Андрей Шелих, АО "EvrikaLaw" для 24 Канала.

Эксперт отметил, что сейчас проверить возможные долги, из-за которых с пенсии могут автоматически удерживать средства, можно буквально за несколько минут. Для этого достаточно воспользоваться одним из официальных онлайн-сервисов Минюста:

Единым реестром должников: чтобы узнать, внесен ли человек в перечень должников;

чтобы узнать, внесен ли человек в перечень должников; Автоматизированной системой исполнительного производства: чтобы увидеть все открытые производства и их детали.

Обратите внимание! Для проверки достаточно ввести фамилию, имя и отчество, дату рождения и идентификационный код.

Могут ли уменьшить пенсию для тех, кто работает?

Юрист отмечает, что сам факт трудоустройства не является основанием для уменьшения пенсии. Никаких норм, которые позволяют уменьшать базовый размер пенсии работающим пенсионерам пенсии работающим пенсионерам, законодательство не содержит.

Андрей Шелих АО "EvrikaLaw" Такое уменьшение возможно только в том случае, если лицо получало определенные надбавки к пенсии именно как неработающий пенсионер, но потом вышла на работу.

В то же время пенсионерам советуют не забывать об обязанности информировать Пенсионный фонд Украины в случае трудоустройства.

Что еще нужно знать об отчислениях из пенсии?