Яка буде пенсія, якщо маєш 39 років неперерваного стажу
- З 39 роками стажу, особа може вийти на пенсію в 60 років.
- Якщо вийти на пенсію в 65 років, розмір виплати складе приблизно 5,6 тисячі гривень.
Стаж відчутно впливає на розмір пенсії. Також від його розміру залежить вік виходу на заслужений відпочинок. Водночас зараз в Україні не грає ролі чи є стаж неперерваним.
Який розмір пенсії при 39 роках стажу?
Окрім стажу, на розмір пенсії також впливають дохід та умови виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал.
Як повідомляє ПФУ, у 2025, аби вийти на пенсію, потрібно:
- у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Тобто, 39 років стажу достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. Для розрахунків також врахуємо, що:
- особа мала дохід 10 000 гривень;
- йде на пенсію на загальних умовах.
Якщо враховувати вказані дані, в 60 років пенсія буде – 4,3 тисячі гривень.
В 63 виплата буде дещо більша. Вона складе вже майже – 5,1 тисячі гривень.
Найбільша виплата буде, якщо виходити, за вказаних умов, на пенсію в 65. В такому випадку, виплата буде десь – 5,6 тисячі гривень.
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Пенсіонери мають змогу збільшити свої виплати за допомогою доплат. Наприклад, надбавка до пенсії може призначатися за вік чи проживання у зоні радіаційного забруднення. Також доплата надається почесним донорам.
У 2025 відбулося збільшення мінімальної пенсії. У наступному році також, імовірно, це значення зміниться. Проте це не відбудеться з 1 грудня.
До загальної кількості стажу зараховується і радянський стаж. При чому, включаються роки роботи до 1992 року в різних республіках колишнього СРСР.