Яка буде пенсія, якщо маєш 39 років неперерваного стажу

Стаж відчутно впливає на розмір пенсії. Також від його розміру залежить вік виходу на заслужений відпочинок. Водночас зараз в Україні не грає ролі чи є стаж неперерваним.

Який розмір пенсії при 39 роках стажу?

Окрім стажу, на розмір пенсії також впливають дохід та умови виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал.

Як повідомляє ПФУ, у 2025, аби вийти на пенсію, потрібно:

у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, 39 років стажу достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. Для розрахунків також врахуємо, що:

особа мала дохід 10 000 гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Якщо враховувати вказані дані, в 60 років пенсія буде – 4,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 39 років і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 виплата буде дещо більша. Вона складе вже майже – 5,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 39 років і доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найбільша виплата буде, якщо виходити, за вказаних умов, на пенсію в 65. В такому випадку, виплата буде десь – 5,6 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо пропрацював 39 років і мав зарплату 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?