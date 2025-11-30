Укр Рус
30 листопада, 23:23
3

Яка буде пенсія, якщо маєш 39 років неперерваного стажу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 39 роками стажу, особа може вийти на пенсію в 60 років.
  • Якщо вийти на пенсію в 65 років, розмір виплати складе приблизно 5,6 тисячі гривень.

Стаж відчутно впливає на розмір пенсії. Також від його розміру залежить вік виходу на заслужений відпочинок. Водночас зараз в Україні не грає ролі чи є стаж неперерваним.

Який розмір пенсії при 39 роках стажу?

Окрім стажу, на розмір пенсії також впливають дохід та умови виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал.

Як повідомляє ПФУ, у 2025, аби вийти на пенсію, потрібно:

  •  у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;
  • у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
  • у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, 39 років стажу достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. Для розрахунків також врахуємо, що:

  • особа мала дохід 10 000 гривень;
  • йде на пенсію на загальних умовах.

Якщо враховувати вказані дані, в 60 років пенсія буде – 4,3 тисячі гривень.


Яка буде пенсія при стажі 39 років і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 виплата буде дещо більша. Вона складе вже майже – 5,1 тисячі гривень.


Яка буде пенсія при стажі 39 років і доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найбільша виплата буде, якщо виходити, за вказаних умов, на пенсію в 65. В такому випадку, виплата буде десь – 5,6 тисячі гривень.


Яка буде пенсія, якщо пропрацював 39 років і мав зарплату 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор. 

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?

  • Пенсіонери мають змогу збільшити свої виплати за допомогою доплат. Наприклад, надбавка до пенсії може призначатися за вік чи проживання у зоні радіаційного забруднення. Також доплата надається почесним донорам. 

  • У 2025 відбулося збільшення мінімальної пенсії. У наступному році також, імовірно, це значення зміниться. Проте це не відбудеться з 1 грудня.

  • До загальної кількості стажу зараховується і радянський стаж. При чому, включаються роки роботи до 1992 року в різних республіках колишнього СРСР.