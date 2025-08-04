Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Речь идет о ситуации, когда лицо уходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Сколько будешь получать на пенсии если работаешь с совершеннолетия?

Рассмотрим ситуацию, когда человек работал с 18 лет и ему засчитали каждый год стажа, пишет 24 Канал.

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При расчете пенсии весомую роль играет доход, который имел человек. Представим, что этот показатель – 10 тысяч гривен.

Если лицо решило выйти на пенсию в 60, его стаж, соответственно, будет 42 года. При указанных выше условиях, пенсионная выплата достигнет примерно – 4,7 тысячи гривен.

Какая будет пенсия при зарплате 10 тысяч и стаже более 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

При выходе на пенсию в 63 года, количество стажа вырастет до 45 лет. Соответственно, пенсионная выплата также будет больше, ориентировочно – 6 тысяч гривен.



Какая будет пенсия при зарплате 10 тысяч и стаже почти 50 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 65 лет уйти на заслуженный отдых выгоднее всего. Ведь стаж уже будет 47 лет, а пенсия примерно – 6,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия если работаешь с совершеннолетия и до пенсии / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.