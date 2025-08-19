Какой будет пенсия, если проработал 20 лет
- Для выхода на пенсию в 65 лет нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
- При 20 годах стажа пенсия будет искусственно поднята до минимального размера 3 038 гривен.
Количество стажа влияет на размер пенсии. Также от этого показателя зависит возраст, когда человек сможет уйти на заслуженный отдых.
Как влияет стаж на пенсию?
В стаж входит не только время, когда лицо работало официально. Принимается во внимание и другая деятельность, пишет 24 Канал.
К примеру, обучение в вузе до 2004 года засчитывается в общий объем стажа. Не стоит забывать также о декрете и службе в армии.
В этом году, чтобы пойти на пенсию, лицо должно приобрести:
- если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какая будет пенсия при стаже 20 лет?
Рассмотрим ситуацию, где лицо в целом приобрело 20 лет официального стажа и хочет выйти на заслуженный отдых на общих условиях. Его доход – 10 000 гривен.
При таких условиях, гражданин сможет уйти на пенсию только в 65 лет. Пенсионная выплата, которую он должен получить, будет равна – 2,5 тысячи гривен.
Пенсия при стаже 20 лет в 2025 году / Скриншот Пенсионный калькулятор
В реальности гражданин получит большую пенсию. Выплату искусственно дотянут до 3 038 гривен – минимально возможного размера в этом случае.
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.