Как влияет стаж на пенсию?

В стаж входит не только время, когда лицо работало официально. Принимается во внимание и другая деятельность, пишет 24 Канал.

К примеру, обучение в вузе до 2004 года засчитывается в общий объем стажа. Не стоит забывать также о декрете и службе в армии.

В этом году, чтобы пойти на пенсию, лицо должно приобрести:

если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

– не менее 32 лет страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при стаже 20 лет?

Рассмотрим ситуацию, где лицо в целом приобрело 20 лет официального стажа и хочет выйти на заслуженный отдых на общих условиях. Его доход – 10 000 гривен.

При таких условиях, гражданин сможет уйти на пенсию только в 65 лет. Пенсионная выплата, которую он должен получить, будет равна – 2,5 тысячи гривен.



Пенсия при стаже 20 лет в 2025 году / Скриншот Пенсионный калькулятор

В реальности гражданин получит большую пенсию. Выплату искусственно дотянут до 3 038 гривен – минимально возможного размера в этом случае.

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.