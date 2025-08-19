Як впливає стаж на пенсію?

До стажу входить не лише час, коли особа працювала офіційно. Береться до уваги і інша діяльність, пише 24 Канал.

До прикладу, навчання у вищі до 2004 року зараховується у загальний об'єм стажу. Не варто забувати також про декрет і службу в армії.

Цьогоріч, аби піти на пенсію, особа має набути:

якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при стажі 20 років?

Розглянемо ситуацію, де особа загалом набула 20 років офіційного стажу і хоче вийти на заслужений відпочинок на загальних умовах. Її дохід – 10 000 гривень.

За таких умов, громадянин зможе піти на пенсію лише в 65 років. Пенсійна виплата, яку він має отримати, буде рівна – 2,5 тисячі гривень.



Пенсія при стажі 20 років у 2025 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

В реальності громадянин отримає більшу пенсію. Виплату штучно дотягнуть до 3 038 гривень – мінімально можливого розміру в цьому випадку.

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.