Як впливає стаж на пенсію?
До стажу входить не лише час, коли особа працювала офіційно. Береться до уваги і інша діяльність, пише 24 Канал.
До прикладу, навчання у вищі до 2004 року зараховується у загальний об'єм стажу. Не варто забувати також про декрет і службу в армії.
Цьогоріч, аби піти на пенсію, особа має набути:
- якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Яка буде пенсія при стажі 20 років?
Розглянемо ситуацію, де особа загалом набула 20 років офіційного стажу і хоче вийти на заслужений відпочинок на загальних умовах. Її дохід – 10 000 гривень.
За таких умов, громадянин зможе піти на пенсію лише в 65 років. Пенсійна виплата, яку він має отримати, буде рівна – 2,5 тисячі гривень.
Пенсія при стажі 20 років у 2025 році / Скриншот Пенсійний калькулятор
В реальності громадянин отримає більшу пенсію. Виплату штучно дотягнуть до 3 038 гривень – мінімально можливого розміру в цьому випадку.
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.