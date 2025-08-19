Кількість стажу впливає на розмір пенсії. Також від цього показника залежить вік, коли особа зможе піти на заслужений відпочинок.

Як впливає стаж на пенсію?

До стажу входить не лише час, коли особа працювала офіційно. Береться до уваги і інша діяльність, пише 24 Канал.

До прикладу, навчання у вищі до 2004 року зараховується у загальний об'єм стажу. Не варто забувати також про декрет і службу в армії.

Цьогоріч, аби піти на пенсію, особа має набути:

якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при стажі 20 років?

Розглянемо ситуацію, де особа загалом набула 20 років офіційного стажу і хоче вийти на заслужений відпочинок на загальних умовах. Її дохід – 10 000 гривень.

За таких умов, громадянин зможе піти на пенсію лише в 65 років. Пенсійна виплата, яку він має отримати, буде рівна – 2,5 тисячі гривень.



Пенсія при стажі 20 років у 2025 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

В реальності громадянин отримає більшу пенсію. Виплату штучно дотягнуть до 3 038 гривень – мінімально можливого розміру в цьому випадку.

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.