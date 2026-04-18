После 80 лет суммы пенсий совсем другие: какие доплаты добавляют

После 80 лет размер пенсионных выплат может меняться существенно в лучшую сторону. Часть надбавок начисляется автоматически, однако есть нюансы, которые влияют на итоговую сумму.

Какие доплаты получают пенсионеры после 80 лет?

В Украине система пенсионных выплат предусматривает не только базовую пенсию, но и дополнительные надбавки, которые растут с возрастом. Так называемые возрастные доплаты начинают начисляться по достижении 70, 75 и 80 лет, рассказывает Пенсионный фонд.

Однако именно после 80 лет часть пенсионеров может рассчитывать на более ощутимое увеличение выплат за счет дополнительных социальных гарантий.

Однако это делают возможным не только стандартные возрастные надбавки, но и о специальных доплатах для лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Именно эта категория выплат часто остается без внимания, хотя может существенно влиять на общий размер пенсии.

Кому предоставляется повышенная надбавка?

Право на дополнительную выплату имеют одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья. Обязательным условием является наличие медицинского заключения, подтверждающего такую потребность, говорится в Законе Украины.

Справочно! Под одинокими понимаются лица, которые не имеют трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать их содержание. Важно, что место жительства таких родственников роли не играет, поэтому ключевым является сам факт отсутствия обязанности содержания.

Медицинское подтверждение оформляется через врача: сначала семейный врач выдает направление, после чего проводится оценка состояния здоровья. Обычно право на такую надбавку получают люди, которые имеют существенные ограничения в повседневной жизни, в частности проблемы с передвижением или самообслуживанием.

Сколько доплачивают к пенсии в 2026 году?

Размер этой надбавки привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Соответственно, доплата для пенсионеров после 80 лет, которые отвечают всем условиям, составляет 40% от этой суммы, то есть 1 038 гривен ежемесячно. Эта надбавка добавляется к основной пенсии и выплачивается на постоянной основе.

Как оформить доплату к пенсии?

Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Вместе с заявлением нужно подать паспорт, идентификационный код, а также медицинское заключение, подтверждающее потребность в постоянном уходе.

После проверки документов и подтверждения оснований надбавка включается в ежемесячную пенсионную выплату.

