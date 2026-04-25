Выплаты для УБД в мае: какие надбавки предусмотрены к пенсии

Доплата к пенсии для участников боевых действий в мае формируется не как одна фиксированная надбавка, а как совокупность нескольких выплат. Именно поэтому итоговая сумма может существенно отличаться, поэтому ее следует оценивать индивидуально.

Как формируется пенсия УБД?

Пенсия участников боевых действий формируется иначе, чем стандартные выплаты по возрасту. Кроме базовой части, она включает ряд обязательных надбавок и государственных гарантий, поэтому фактическая сумма всегда является комбинированной, напоминает Пенсионный фонд Украины.

Один из ключевых показателей ежемесячное повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также фиксированная адресная помощь. В то же время это только базовый набор, а не полный объем поддержки.

Важно! Даже при одинаковом статусе ветераны получают разные пенсии. Размер базовой выплаты зависит от страхового стажа, уровня официального дохода и уплаченных взносов. Надбавки лишь дополняют эту сумму, но не заменяют ее.

Какие минимальные пенсии у ветеранов?

Для участников боевых действий установлен гарантированный уровень пенсионного обеспечения. Общая сумма выплаты с учетом всех надбавок не может быть ниже 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Если после расчетов пенсия не дотягивает до этого уровня, государство доначисляет разницу. Это одна из ключевых гарантий, которая фактически защищает от слишком низких выплат.

Может ли УБД выйти на пенсию досрочно?

УБД могут выйти на пенсию раньше общего возраста, ориентировочно на пять лет. При наличии необходимого страхового стажа это означает примерно 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, объяснили в Пенсионном фонде.

В то же время решающим фактором остается именно стаж: без него воспользоваться этой льготой не получится. Впрочем, кроме пенсионных выплат, участники боевых действий имеют доступ к расширенному пакету социальных гарантий.

Среди них:

бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте;

обеспечение лекарственными средствами по государственным программам;

бесплатное зубопротезирование (с ограничениями по материалам);

санаторно-курортное лечение или компенсация;

бесплатное медицинское обслуживание после выхода на пенсию.

