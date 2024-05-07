Стоит ли переходить с одного вида пенсии на другой
Источник:ПФУ
Украинцы могут перейти на пенсию по возрасту, вместо выплаты по инвалидности. Одна, это далеко не всегда удачный переход.
Почему выгодно менять вид пенсии
Лица с I или II группой инвалидности могут получать более высокие выплаты из-за увечья, нежели вероятная возрастная пенсия. Все зависит от возраста и приобретенного стажа гражданина.
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А вот люди с III группой инвалидности могут иметь большую именно возрастную пенсию. На это влияет соотношение выплат. По состоянию на теперь, пенсия для лиц с III группой инвалидности составляет 50% от возрастной.
Однако есть и исключения. Например, лицо с инвалидностью III группы может получить пенсию по инвалидности в размере 100% выплаты по возрасту, если лицо:
- еще не достигло пенсионного возраста;
- имеет полный стаж.
Как перейти на другой вид пенсии
В соответствии с законодательством Украины, те лица, которые имеют право на несколько видов пенсий, могут выбрать только один вариант. Доступные виды выплат:
- пенсия по возрасту;
- по инвалидности;
- по причине потери кормильца.
Чтобы изменить вид пенсии, нужно обратиться в ПФУ и подать специальное заявление. Начало начисления выбранной выплаты отсчитывается со дня оформления заявки.