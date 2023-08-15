Пенсии по инвалидности: ждать ли украинцам увеличения выплат

Несмотря на то, что во время военного положения социальные выплаты могут не пересматриваться, правительство уже неоднократно увеличило их размер. Будут еще повышения пенсий по инвалидности в этом году, рассказываем дальше.

Будет ли повышение пенсий по инвалидности

Последний пересмотр размера пенсий состоялся в марте 2023 года. Новых индексаций до конца года, по идее, не будет. Однако повышение все же возможны. Ведь на размер пенсии по инвалидности влияют именно возрастные выплаты.

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Минимальный размер пенсий по инвалидности:

Для лиц, принадлежащих к I группе – 2 300 гривен.

II и III группы, которые не работают – 2 100 гривен.

II и III группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.

Если инвалидность получена в результате, очерченном государством, особых обстоятельствах, например, Чернобыльская трагедия, размер минимальных выплат назначается отдельно.

Пенсия по инвалидности назначается при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Важен также срок установления нового статуса до 60 лет.

Выплата по инвалидности предоставляется в следующем размере:

100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;

90% – II группы;

50% - III группы.

Для получения выплат необходимо установить группу в течение 3 месяцев после увечья. В противном случае, средства будут поступать не за все время, а только со дня обращения.