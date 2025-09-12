Пенсия - это ежемесячная выплата в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Ее получает застрахованное лицо в случае достижения им пенсионного возраста или признания его лицом с инвалидностью.

Какая разница между пенсией и социальной выплатой?

Такое определение дает Пенсионный фонд, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Индексация пенсий: стоит ли ожидать повышения выплат до конца года

Законодательство признает следующие виды пенсий в Украине:

по возрасту; по инвалидности; в связи с потерей кормильца; за выслугу лет.

Однако социальная выплата является другим типом помощи. Она предусмотрена украинцам, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого страхового стажа, и поэтому не могут претендовать на обычную пенсию.

Обратите внимание! То есть социальная помощь – это денежная поддержка, которая предоставляется каждый месяц из государственного бюджета нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным гражданам страны, которые не имеют трудового стажа или других источников для получения дохода.

Как уже отмечалось выше, все зависит от стажа. Если человек имеет менее 15 лет стажа, тогда предоставляется государственная социальная помощь после достижения 65-летнего возраста.

В частности требования по стажу в 2025 году такие:

Для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, как мужчинам, так и женщинам.

Для выхода на отдых в 63 года следует иметь страховой стаж от 22 до 31 года.

Для пенсии в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Важно! Однако если человек вообще никогда не работал официально, вообще не имеет никакого страхового стажа, то также будет получать социальную помощь.

Что еще известно о социальной выплате?