Биткойн набирает обороты: какой законопроект готовят в США

Криптовалюта становится все более популярным методом для расчетов. Сейчас в США рассматривают возможность сделать цифровую валюту официальным платежным средством.

В чем суть законопроекта

Американский политик Мэтт Гейц представил Конгрессу новый законопроект. Согласно этому проекту, фискальные органы США смогут принимать уплату налогов биткойнами.

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Мэтт Гейц Член Палаты представителей от штата Флорида В случае одобрения Конгрессом новый закон модернизирует налоговую систему. Он позволит добросовестным налогоплательщикам использовать биткоины для уплаты федеральных налогов, а правительству – продвигать инновации, повышать эффективность финансовой системы и предлагать большую гибкость американским гражданам.

По словам политика, на такое предложение его вдохновили законодатели реформы, которые недавно провело правительство Сальвадора. Ведь, именно благодаря признанию биткойна официальным платежным средством, местные власти достигли значительных результатов.

Какие детали этого законопроекта

Фактически, Гейц предлагает внести поправки в Налоговый кодекс США (от 1986 года). Для реализации этого проекта, американский Минфин должен разработать специальный план использования цифровой валюты как средства, позволяющего уплату налогов и пошлин.

Это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты будут играть жизненно важную роль, гарантируя, что США возглавят авангард технологического прогресса,

– отмечает Гейц.

В соответствии с положениями этого законопроекта, в момент получения платежа биткоин переводится в доллар. Конвертация происходит независимо от суммы.