"Нас не услышали": Бельгия жестко ответила на предложение ЕС относительно миллиардов Москвы

Еврокомиссия планировала в среду, 3 декабря представить юридическое предложение по использованию замороженных российских активов для Украины. Но Бельгия отклонила план ЕС еще до его обнародования.

Почему Бельгия отказывается от плана ЕС?

Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в среду утром перед встречей НАТО в Брюсселе, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это заявление бельгийского министра прозвучало за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была представить предложение, которое позволило бы ЕС использовать замороженные активы Центробанка России для финансирования Украины.

Текст, который комиссия представит сегодня, не решает наши беспокойства должным образом,

– отметил Прево.

Хотя большинство европейских лидеров считают использование российских активов самым реалистичным способом финансовой поддержки Украины в ближайшие годы, Бельгия блокирует эту инициативу.

Правительство страны опасается юридических последствий, если Москва захочет вернуть свои миллиарды, ведь большинство этих средств хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear.

Неприемлемо использовать эти деньги и оставить нас один на один с рисками,

– подчеркнул Прево.

Еврокомиссия уже несколько недель пытается уговорить Бельгию, предлагая различные варианты, которые бы помогли снять эти опасения, но ни одно предложение пока ее пока не убедило.

Наши двери всегда были открыты и остаются такими. Но мы имеем досадное ощущение, что нас не услышали. Наши предостережения преуменьшают,

– добавил глава МИД Бельгии.

Что означает отказ Бельгии?

Неожиданный отказ Бельгии создает новые препятствия для Евросоюза, который пытается быстро найти финансовое решение для поддержки Киева. Ведь Украина может столкнуться с бюджетным дефицитом уже в І квартале 2026 года.

У руководства ЕС все меньше времени для поиска средств. Поэтому Еврокомиссия надеялась уже сегодня одобрить предложение, которая бы включала "репарационный кредит", пишет Reuters.

Теперь отказ Бельгии может заставить Брюссель рассмотреть другие финансовые варианты. Еврокомиссия предлагает также или предоставить Украине миллиардные гранты, или взять совместный долг странами ЕС для гарантирования помощи Украине. Но оба предложения не имеют особой поддержки в блоке.

Зато Бельгия как раз предлагает ЕС взять заем для обеспечения кредита Киеву.

Это хорошо известный, надежный и устоявшийся механизм с предсказуемыми параметрами,

– считает Прево.

Стоит знать! Европейские чиновники планировали вынести представленное юридическое предложение на рассмотрение лидеров ЕС на саммите в Брюсселе 18 декабря. Но теперь этот график оказался под вопросом.

Какие еще предложения по помощи Украине?