Решение принято: глава Энергоатома уходит в отставку

Наблюдательный совет Энергоатома принял решение о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления компании Петра Котина. Предварительно он подал соответствующее заявление на рассмотрение.

Кто теперь возглавит Энергоатом? Теперь исполнять обязанности председателя правления будет Павел Ковтонюк, который является генеральным директором Ровенской АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Энергоатом. Читайте также Великобритания вводит новые санкции против российских криптосетей