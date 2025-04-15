Какую цену предлагают в Болгарии за российские реакторы

Как сообщает нардеп Андрей Жупанин, передает 24 Канал, если сначала в соглашении речь шла о цене за реакторы на уровне 600 миллионов долларов, то теперь Болгария хочет уже 700 миллионов долларов.

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Андрей Жупанин Нардеп Украины С болгарской стороной все еще идут переговоры. Болгары пока не подписывают соглашение. Я так понимаю, что соглашение уже на каком-то этапе, но они не спешат его подписывать. И одна из причин вроде бы заключается в том, что болгары сели и подумали: а давайте, может, цену пересмотрим.

Кроме того, еще одной причиной задержки является желание Энергоатома договориться об этапной оплате за реакторы. Это объясняют тем, что все оборудование не нужно сразу.

Как заявил глава "Энергоатома" Петр Котин еще раньше изданию Энергореформа, минимальная стоимость, которую определил парламент Болгарии, составляет 600 миллионов долларов. Зато украинская сторона предлагает оценить стоимость оборудования через независимого аудитора.

Наша позиция проста: мы предлагаем, чтобы была проведена оценка этого оборудования независимым аудитором, который входит в четверку крупнейших и лучших. Это обеспечит максимальную прозрачность и объективность,

– объяснил Котин.

Напоминаем! Еще в феврале депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект о покупке российских реакторов из Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Сейчас на АЭС работают только 2 энергоблока номинальной мощностью 1 000 мегаватт каждый.