Об этом сообщили в НАПК, отреагировав на обращение группы нардепов от "Голоса". Их обращение основывалось на фактах, изложенных в расследовании "Схем".

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Оно касалось того, что теща Петра Котина приобрела себе дом и землю под Киевом стоимостью около 7 миллионов гривен, а также три участка земли в селе Киевской области. Они обошлись еще почти в миллион гривен. И это при том, что официально у нее отсутствуют доходы.

НАПК будет мониторить образ жизни Котина

Национальное агентство осуществляет мониторинг образа жизни Котина П.Б., а приведенные в Вашем обращении факты будут учтены при проведении указанного мониторинга образа жизни,

– говорится в письме, подписанном главой НАПК Александром Новиковым.

Его в своем телеграм-канале опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.



НАПК ответило на запрос провести мониторинг образа жизни Котина / Фото с телеграма Железняка

Также в НАПК отметили, что осуществляют мониторинг образа жизни "субъектов декларирования на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, а также из медиа и других открытых источников". Речь идет об информации, в которой содержатся сведения о несоответствии уровня жизни задекларированному ими имуществу и доходам.

Собственно, если в НАПК установят несоответствие уровня жизни с задекларированным имуществом и доходами, то, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", это позволит осуществить полную проверку декларации. Если выявят коррупционные нарушения, то НАПК обязана известить об этом правоохранительные органы и другие уполномоченные субъекты.

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