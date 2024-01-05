Об этом сообщили в НАПК, отреагировав на обращение группы нардепов от "Голоса". Их обращение основывалось на фактах, изложенных в расследовании "Схем".
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Оно касалось того, что теща Петра Котина приобрела себе дом и землю под Киевом стоимостью около 7 миллионов гривен, а также три участка земли в селе Киевской области. Они обошлись еще почти в миллион гривен. И это при том, что официально у нее отсутствуют доходы.
НАПК будет мониторить образ жизни Котина
Национальное агентство осуществляет мониторинг образа жизни Котина П.Б., а приведенные в Вашем обращении факты будут учтены при проведении указанного мониторинга образа жизни,
– говорится в письме, подписанном главой НАПК Александром Новиковым.
Его в своем телеграм-канале опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.
НАПК ответило на запрос провести мониторинг образа жизни Котина / Фото с телеграма Железняка
Также в НАПК отметили, что осуществляют мониторинг образа жизни "субъектов декларирования на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, а также из медиа и других открытых источников". Речь идет об информации, в которой содержатся сведения о несоответствии уровня жизни задекларированному ими имуществу и доходам.
Собственно, если в НАПК установят несоответствие уровня жизни с задекларированным имуществом и доходами, то, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", это позволит осуществить полную проверку декларации. Если выявят коррупционные нарушения, то НАПК обязана известить об этом правоохранительные органы и другие уполномоченные субъекты.
Что известно о богатой теще Котина
- Журналисты "Схем" ранее рассказали, что в июне 2023 года мать жены Петра Котина завладела землей и домом в Киевской области.
- Речь шла о двухэтажном доме, площадь которого – 288 квадратных метров. У него – выход к приватному озеру, доступ к которому открыт исключительно для жителей коттеджного городка, в который входит недвижимость.
- Позже удалось получить договор купли-продажи этого дома. Он свидетельствует о том, что 70-летняя родственница Котина выложила около 7 миллионов гривен. Из них – 6 с половиной за здание и еще 350 тысяч гривен за землю.
- Интересно, что подобное имение в этом же населенном пункте, но уже без выхода к воде, летом продавали за 350 тысяч долларов. А это 13 миллионов гривен, что вдвое больше суммы, которую теща Котина выложила за свой дом.