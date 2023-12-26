В расследовании "Схемы" рассказали, что по документам 70-летняя женщина приобрела элитную недвижимость в Киевской области. Речь идет о имении, которое оценивают в 7 миллионов гривен.

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Кроме того, теща Котина владеет несколькими земельными участками. Общая их стоимость достигает миллиона гривен. "Пошепилась" женщина уже в то время, когда ее зять возглавлял Энергоатом. По документам – все принадлежит теще. Как по сути, история молчит.

Нардепы обратились в НАБУ и НАПК

После расследования от "Схем" нардепы обратились в НАБУ и НАПК из-за фантастического богатства тещи Котина.

Как и обещал, подаем с коллегами по Голосу заявление в НАБУ и НАПК на президента Энергоатома Петра Котина,

– говорится в сообщении.

Ярослав Железняк подчеркнул, что есть еще определенная информация. Ее пока не освещали в публичном пространстве, однако стражам порядка должно быть интересно.

Заметьте! Имение Котина его дочь "спалила" в соцсетях. Она регулярно публиковала кадры оттуда.