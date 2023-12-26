У розслідуванні "Схеми" розповіли, що, по документах, 70-річна жінка придбала елітну нерухомість у Київській області. Мовиться про маєток, який оцінюють у 7 мільйонів гривень.

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Окрім того, теща Котіна володіє декількома земельними ділянками. Загальна їхня вартість сягає мільйона гривень. "Пошопилася" жінка вже у той час, коли її зять очолював Енергоатом. По документах – усе належить тещі. Як насправді, історія мовчить.

Нардепи звернулися до НАБУ і НАЗК

Після розслідування від "Схем" нардепи звернулися до НАБУ та НАЗК через фантастичне багатство тещі Котіна.

Як і обіцяв, подаємо з колегами з Голосу заяву у НАБУ та НАЗК на Президента Енергоатому Петра Котіна,

– мовиться у повідомленні.

Ярослав Железняк також наголосив, що є ще певна інформація. Її наразі не висвітлювали у публічному просторі, однак правоохоронцям має бути цікаво.

Зауважте! Маєток Котіна його донька "спалила" у соцмережах. Вона регулярно публікувала кадри звідти.