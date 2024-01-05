Про це повідомили у НАЗК, відреагувавши на звернення групи нардепів від "Голосу". Їхнє звернення ґрунтувалося на фактах, викладених у розслідуванні "Схем".

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Воно стосувалося того, що теща Петра Котіна придбала собі будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, а також три ділянки землі у селі на Київщині. Вони обійшлися ще у майже мільйон гривень. І це при тому, що офіційно у неї відсутні доходи.

НАЗК моніторитиме спосіб життя Котіна

Національне агентство здійснює моніторинг способу життя Котіна П.Б., а наведені у Вашому зверненні факти будуть враховані під час проведення зазначеного моніторингу способу життя,

– мовиться у листі, підписаному главою НАЗК Олександром Новіковим.

Його у своєму телеграм-каналі опублікував народний депутат Ярослав Железняк.



НАЗК відповіло на запит провести моніторинг способу життя Котіна / Фото з телеграму Железняка

Також у НАЗК зазначили, що здійснюють моніторинг способу життя "суб'єктів декларування на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел". Мовиться про інформацію, в якій містяться відомості про невідповідність рівня життя задекларованому ними майну та доходам.

Власне, якщо у НАЗК встановлять невідповідність рівня життя з задекларованим майном і доходами, то, згідно з Законом України "Про запобігання корупції", це дасть можливість здійснити повну перевірку декларації. Якщо виявлять корупційні порушення, то НАЗК зобов'язане сповістити про це правоохоронні органи та інших уповноважених суб'єктів.

Що відомо про заможну тещу Котіна