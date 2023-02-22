Некоторым украинцам реструктурируют долги: что для этого нужно
Источник:Минреинтеграции
Правительство поддержало законопроекты Минреинтеграции, которые предлагают облегчить выплату долгов для пострадавших от войны украинцев. Речь идет о тех, кто покинул дом или находится в зоне ведения боевых действий.
Прежде всего, говорится в сообщении, облегчат условия выплаты кредитов, которые потребители принимали для таких целей как лечение, ремонт жилья, приобретение бытовой техники, отдых, обучение и т.д.
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Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества. Но процентная ставка по ним иногда сверхвысока: 50-100% годовых.
Для заемщиков из граждан, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий или ВТО, обслуживание таких дорогих потребительских кредитов стало большой проблемой. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в Минреинтеграцию,
– сообщила прессслужба ведомства.
Какие изменения планируют ввести
Законопроекты, разработанные Минреинтеграции, предлагают на период военного положения и в течение 30 дней после него ввести обязательную реструктуризацию по таким потребительским кредитам.
Действие законопроектов распространяется на все кредиты, кроме:
- уже реструктуризированных или погашенных - взятых с целью приобретения жилья/автомобиля,
- тех, кто имеет низкую годовую процентную ставку.
Заемщики при этом должны удовлетворять одному из критериев:
- состоять на учете как внутренне перемещенные лица,
- постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ТОТ,
- не иметь просроченной задолженности на 24 февраля 2022 года.
Кроме того, механизмом реструктуризации можно воспользоваться, если:
- государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
- потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.
Также Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено, что полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом. Принятые на заседании правительства законопроекты в ближайшее время будут внесены в Верховную Раду.
Реструктурирование ипотечных кредитов
- В 2018 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц положил начало реструктуризацию ипотечных кредитов физических лиц в неплатежеспособных банках Эта программа продолжает действовать во время войны.
- Кроме того, заемщики, которые из-за военной агрессии остались без квартир, могут приостановить платежи по кредитам на период действия военного положения и 90 дней после его окончания.