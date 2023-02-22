Некоторым украинцам реструктурируют долги: что для этого нужно

Правительство поддержало законопроекты Минреинтеграции, которые предлагают облегчить выплату долгов для пострадавших от войны украинцев. Речь идет о тех, кто покинул дом или находится в зоне ведения боевых действий.

Прежде всего, говорится в сообщении, облегчат условия выплаты кредитов, которые потребители принимали для таких целей как лечение, ремонт жилья, приобретение бытовой техники, отдых, обучение и т.д.

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Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества. Но процентная ставка по ним иногда сверхвысока: 50-100% годовых.

Для заемщиков из граждан, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий или ВТО, обслуживание таких дорогих потребительских кредитов стало большой проблемой. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в Минреинтеграцию,

– сообщила прессслужба ведомства.

Какие изменения планируют ввести

Законопроекты, разработанные Минреинтеграции, предлагают на период военного положения и в течение 30 дней после него ввести обязательную реструктуризацию по таким потребительским кредитам.

Действие законопроектов распространяется на все кредиты, кроме:

уже реструктуризированных или погашенных - взятых с целью приобретения жилья/автомобиля,

тех, кто имеет низкую годовую процентную ставку.

Заемщики при этом должны удовлетворять одному из критериев:

состоять на учете как внутренне перемещенные лица,

постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ТОТ,

не иметь просроченной задолженности на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, механизмом реструктуризации можно воспользоваться, если:

государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;

потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Кроме того, предлагается установить, что на период военного положения и в течение 30 дней после него кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям.

Также Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено, что полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом. Принятые на заседании правительства законопроекты в ближайшее время будут внесены в Верховную Раду.

Реструктурирование ипотечных кредитов