Немецкий гигант Rheinmetall приобретет компанию Naval Vessels Lürssen (NVL) и ее дочерних предприятий, работающих в области судостроения. Уже в начале 2026 года следует ожидать официального заявления о приобретении.

Какое новое направление в производстве военной техники откроет Rheinmetall?

Известно, что Rheinmetall и Lürssen Group вскоре должны официально завершить сделку по приобретению, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

В сообщении на сайте компании говорится о том, что если одобрение соответствующими антимонопольными органами состоится, то приобретение прогнозируется на начало 2026 года.

Интересно! Обе стороны договорились не разглашать цену сделки.

Благодаря такому стратегическому приобретению Rheinmetall расширит свой профильь до военно-морского судостроения. Таким образом, это укрепит ее позиции как ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе.

Как сказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, в будущем компания станет важным игроком на суше, на воде, в воздухе и космосе.

Мы делаем решительный шаг вперед в консолидации оборонной промышленности Германии и Европы. В сочетании с опытом Rheinmetall мы создаем жизненно важную немецкую мощность для производства самых современных судов,

– так прокомментировал Паппергер сделку.

Что построит Rheinmetall в Украине?