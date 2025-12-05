Россия резко усилила внешнее кредитование. И это вопреки углублению бюджетных проблем, а также стагнации внутреннего спроса.

Что происходит в России?

В частности многие россияне уже не могут себе покупать еду в магазинах, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Россияне активно сокращают базовые покупки:

58 % отказываются от товаров, которые покупали ранее;

57 % переходят на более дешевые аналоги;

46 % стараются как можно реже ходить в магазины.

Доля граждан, которым не хватает денег на еду, стабильно составляет 31 %,

– говорится в сообщении.

В то же время правительство не выполняет план по сбору ключевых налогов. По итогам года федеральный бюджет недополучит 5 триллионов рублей по семи основным статьям.

Но это не мешает Москве наращивать военные расходы до рекордных уровней. Так на армию и вооружение будет направлено 12,93 триллиона рублей, почти 30 % бюджета – максимум со времен СССР. Еще 3,91 триллиона пойдет на "национальную безопасность", а силовые структуры вместе получат 16,84 триллиона рублей, или 38% бюджета – в 1,6 раза больше, чем в 2021 году.

Поэтому социальные расходы сокращаются до 25,1 % с довоенных 38,1 %, а поддержка экономики – до 10,9 % с 17,6 %. Оба показателя упадут до минимума за 20 лет.

Важно! Миллионы россиян урезают расходы и избегают магазинов, а Кремль направляет рекордные ресурсы на войну и финансовую поддержку иностранных режимов.

Что еще говорят в разведке?

Только за прошлый год Кремль увеличил финансирование Бангладеша, Индии и Египта еще на суммарные 3 миллиарда долларов. В то же время долг Беларуси перед Россией достиг 7,6 миллиарда долларов.

Параллельно кремль расширяет практику списаний. Среди стран – Таджикистан, Куба, предоставлено, Гвинея-Бисау, Сомали и тому подобное.

Напомним, что заканчивать войну Россия не планирует. И на это указывает ее бюджет на 2026 год. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Путин подписал бюджет на 2026 год, в котором почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок.

Это рекорд со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы кремля на ближайший год не входят,

– отметили в ЦПД.

Обратите внимание! Москва переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией.

Что еще следует знать о российской экономике?