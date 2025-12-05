Война дороже благосостояния: россияне сокращают расходы на еду
- Россияне вынуждены экономить на еде из-за экономических трудностей.
- Правительство России увеличивает военные расходы до рекордных уровней, сокращая социальные расходы, а также оказывает финансовую поддержку иностранным государствам, несмотря на дефицит бюджета.
Россия резко усилила внешнее кредитование. И это вопреки углублению бюджетных проблем, а также стагнации внутреннего спроса.
Что происходит в России?
В частности многие россияне уже не могут себе покупать еду в магазинах, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Россияне активно сокращают базовые покупки:
- 58 % отказываются от товаров, которые покупали ранее;
- 57 % переходят на более дешевые аналоги;
- 46 % стараются как можно реже ходить в магазины.
Доля граждан, которым не хватает денег на еду, стабильно составляет 31 %,
– говорится в сообщении.
В то же время правительство не выполняет план по сбору ключевых налогов. По итогам года федеральный бюджет недополучит 5 триллионов рублей по семи основным статьям.
Но это не мешает Москве наращивать военные расходы до рекордных уровней. Так на армию и вооружение будет направлено 12,93 триллиона рублей, почти 30 % бюджета – максимум со времен СССР. Еще 3,91 триллиона пойдет на "национальную безопасность", а силовые структуры вместе получат 16,84 триллиона рублей, или 38% бюджета – в 1,6 раза больше, чем в 2021 году.
Поэтому социальные расходы сокращаются до 25,1 % с довоенных 38,1 %, а поддержка экономики – до 10,9 % с 17,6 %. Оба показателя упадут до минимума за 20 лет.
Важно! Миллионы россиян урезают расходы и избегают магазинов, а Кремль направляет рекордные ресурсы на войну и финансовую поддержку иностранных режимов.
Что еще говорят в разведке?
Только за прошлый год Кремль увеличил финансирование Бангладеша, Индии и Египта еще на суммарные 3 миллиарда долларов. В то же время долг Беларуси перед Россией достиг 7,6 миллиарда долларов.
Параллельно кремль расширяет практику списаний. Среди стран – Таджикистан, Куба, предоставлено, Гвинея-Бисау, Сомали и тому подобное.
Напомним, что заканчивать войну Россия не планирует. И на это указывает ее бюджет на 2026 год. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.
Путин подписал бюджет на 2026 год, в котором почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок.
Это рекорд со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы кремля на ближайший год не входят,
– отметили в ЦПД.
Обратите внимание! Москва переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией.
Что еще следует знать о российской экономике?
- В третьем квартале 2025 года инвестиции в российскую экономику сократились на 3,1% в годовом измерении. Это произошло впервые за пять лет – с 2020 года.
- Также российское правительство решило использовать денежную эмиссию от Центробанка. Таким образом Москва стремится достичь покрытия дефицита бюджета.