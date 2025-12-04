Что происходит с российской экономикой?
Последний раз такое было в III квартале 2020 года, когда падение инвестиций составило 5%, по данным Росстата, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа The Moscow Times.
По итогам девяти месяцев инвестиции пока остаются в плюсе. Однако только на 0,5%.
В конце сентября Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам года они вырастут на 1,7%, а в следующем – сократятся на 0,5%. Но падение началось раньше.
Минэкономразвития объясняет снижение инвестиций их бурным ростом в предыдущие годы. В 2024 году они увеличились на 7,4%, а накопленный рост за 2021 – 2024 годы составил 36,6%.
Обратите внимание! Но качество этих инвестиций было крайне низким.
Сейчас практически ничто не способствует росту вложений в основной капитал. Главный источник инвестиций – собственные средства компаний.
Но их прибыли падают: в январе – сентябре они были на 7,7% меньше, чем годом ранее. А с учетом инфляции реальное падение составляет почти 15%.
Государство на фоне рекордного дефицита бюджета (последний прогноз – 5,7% по итогам года, или 2,6% ВВП) также сокращает инвестиции,
– говорится в материале.
Заметьте! По данным Росстата, доля государственных средств в инвестициях уменьшилась с 14,7% в январе – сентябре 2024 года до 12,9%, в том числе доля федерального бюджета – с 7,1% до 5,8%.
Напомним, что российская экономика имеет немало проблем. Об одной из них сообщили в Службе внешней разведки.
Компания "Роснефть" почувствовала убытки. С января по сентябрь 2025 года прибыль компании достигла – 3,51 миллиарда долларов. Тогда как в прошлом году с января по сентябрь они составляли 11,72 миллиарда долларов.
В разведке отметили, что в среднесрочной перспективе это ухудшение финансовых результатов одного из ключевых предприятий российской экономики неизбежно повлечет цепное снижение платежеспособности в смежных отраслях.
Что еще происходит с российской экономикой?
Правительство страны стремилось собрать рекордную сумму налогов, чтобы закрыть дыру в российском бюджете. Но по итогам собрали на 5 триллионов рублей меньше, чем запланировали.
Также Россия утвердила индексацию тарифов на ЖКУ. Они вырастут в два этапа.
Кроме того, изменятся и цены на топливо в России. Они вырастут на 15 – 17% в 2026 – 2027 годах.