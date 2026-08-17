Россия резко усилила удары по "Нафтогазу": 13 атак за неделю

За последнюю неделю Россия 13 раз проводила атаки на объекты Группы "Нафтогаз" в различных регионах Украины, применяя дроны и ракеты. Из-за повреждений часть производственных мощностей пришлось остановить, что уже сказывается на объемах добычи газа.

Россия усилила атаки на газовую инфраструктуру

В течение последней недели российские войска 13 раз наносили удары по объектам Группы "Нафтогаз", сообщает их пресс-служба. Для атак враг использовал как ударные беспилотники, так и ракеты, причем один из активов компании подвергся нескольким атакам.

Основной целью россиян стала добывающая инфраструктура. В результате обстрелов были зафиксированы серьезные повреждения производственных мощностей и оборудования.

Часть объектов из-за атак пришлось временно остановить. Это напрямую приводит к потере объемов добычи газа, однако специалисты "Нафтогаза" приступают к восстановительным работам сразу после того, как ситуация с безопасностью позволяет вернуться к поврежденным объектам.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко подчеркнул, что, несмотря на интенсивность атак, сотрудники компании не пострадали.

"Благодаря строгому соблюдению протоколов безопасности никто из сотрудников во время вражеских атак не пострадал – и это самое главное", – отметил Федоренко.

По его словам, подготовка Украины к отопительному сезону проходит в условиях беспрецедентного количества атак на объекты "Нафтогаза".

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Сколько раз "Нафтогаз" подвергался атакам с начала года

Масштаб проблемы значительно больше, если учесть все атаки с начала 2026 года. За этот период Россия 293 раза атаковала объекты Группы "Нафтогаз".

При этом интенсивность российских ударов по газовой инфраструктуре Украины выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущими годами.

Особую угрозу такие атаки представляют в преддверии отопительного сезона. Повреждение добывающих мощностей означает не только необходимость ремонта оборудования, но и потенциальное сокращение объемов добычи газа, который нужен Украине для формирования достаточных запасов перед зимой.

Несмотря на это, компания продолжает восстанавливать поврежденные объекты, только что это становится возможным с точки зрения безопасности. Работники также соблюдают специальные протоколы, позволяющие минимизировать риски для персонала во время обстрелов.

Для Украины ситуация остается особенно важной, ведь стабильная работа газодобывающей инфраструктуры является одним из ключевых факторов подготовки энергосистемы к новому отопительному сезону.

Ранее мы сообщали, что российская армия в ночь на пятницу, 7 августа, массированно атаковала активы "Укрнафты", входящие в состав "Нафтогаза". Повреждения получили сразу семь добывающих объектов.