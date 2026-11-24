Госдума России утвердила трехлетний бюджет на 2027–2029 годы с рекордными расходами на армию. Заложенные в смету показатели свидетельствуют о намерении Кремля вести войну как минимум до 2029 года.

Об окончательном переходе экономики агрессора на военные рельсы рассказал эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире 24 Канала.

Военная смета и санкционная изоляция

По его словам, расходы на армию и боевые действия в новом финансовом документе вдвое превышают расходы на социальный сектор. При этом всю тяжесть дефицита переложили на плечи населения за счет существенного повышения налогов.

Олег Саркиц подчеркнул, что утвержденные параметры главного финансового документа прямо демонстрируют приоритеты Кремля и отсутствие каких-либо альтернативных источников наполнения казны в условиях международной изоляции.

Бюджет Российской Федерации на 2027–2029 годы, к сожалению, свидетельствует о том, что Российская Федерация будет только развивать свой военно-промышленный комплекс, что они видят, что будут продолжать войну и что у них нет альтернативы поступлениям в бюджет,

– констатировал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что из-за развязанной войны против Украины Россия полностью заблокирована на внешних рынках заимствований. Из-за этого в бюджете заложили сохранение действующих санкционных ограничений на весь трехлетний цикл, а дополнительные поступления планируют получать изнутри страны, вплоть до изъятия государством 22% от продажи имущества граждан.

Эксперт разобрал новый бюджет РФ на 2027–2029 годы: видео

Признак длительного противостояния

Аналитик добавил, что структура расходов служит однозначным свидетельством планов военно-политического руководства противника играть на длительный срок.

То есть это свидетельствует о том, что РФ готовится как минимум еще к трем годам войны. Понятно, что, например, если по наилучшему сценарию в следующем году война закончится, то, естественно, они уже будут по-другому составлять эти бюджеты на 28-й и 29-й год. Но это все же такой маркер, который свидетельствует о том, что Российская Федерация настроена на длительные боевые действия, к сожалению,

– подытожил Олег Саркиц.

Ранее сообщалось, что на ведение боевых действий и силовой блок Москва заложила рекордные 44% всех расходов, поэтому в России утвердили рекордную смету на войну.