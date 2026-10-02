Россия планирует разрушить энергетику Украины в течение отопительного сезона, – СМИ

В течение нескольких месяцев украинские чиновники предупреждали, что эта зима может стать самой тяжелой с 2022 года. По их словам, Россия будет применять все более мощное оружие, чтобы попытаться вывести из строя энергосистему страны.

Что известно о планах России по уничтожению украинской энергетики

Ожидалось, что первый масштабный удар произойдет позднее осенью, с наступлением первых холодов, о чем пишет NYT.

Однако уже в среду, 30 сентября, ракеты и беспилотники нанесли удары по большой теплоэлектростанции в Киеве и другим энергетическим объектам. Как заявили украинские чиновники, эта атака стала первым ударом новой кампании.

Россия уже ежегодно проводила подобные кампании с неоднозначными результатами, но этой зимой она подходит к ним с запасами баллистических ракет и реактивных беспилотников, которые Украине сложно перехватить,

– говорится в материале.

По словам источников, министр энергетики Денис Шмыгаль представил документ европейским партнерам. Речь идет о перехваченном российском плане, направленном на обвал энергосистемы путем методичных атак.

В плане, копию которого получила The New York Times, описывается кампания ударов с применением до 1 тысячи ракет, беспилотников и авиабомб. Их планируется нацелить на широкий спектр объектов, в частности, электрические подстанции, гидроэлектростанции и теплоэлектростанции, а также котельные

Наибольшую тревогу вызывает то, что в документе указано: Россия намерена заставить три действующие украинские атомные электростанции остановиться, нанося ракетные удары по открытым распределительным устройствам, соединяющим их с энергосистемой.

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В плане также указано, что Москва будет проводить атаки на украинскую систему водоснабжения, в частности насосные станции и очистные сооружения, десятками баллистических ракет и планирующих авиабомб. Конечная цель – лишить большие украинские города электроэнергии, тепла и воды, что может привести к гуманитарному кризису.

Киев, Харьков и Одесса названы основными целями. План предусматривает:

сокращение поставок электроэнергии в эти города на 90%;

сокращение теплоснабжения до 90%;

серьезное нарушение работы канализационной системы.

Выступая в парламенте в августе, Шмыгаль выразил уверенность, что Украина войдет в зиму хорошо подготовленной. По его словам, страна располагала около 15 гигаватт доступной мощности, а к концу года этот показатель должен был вырасти до более чем 21 гигаватта. Этого должно было хватить для покрытия пикового спроса, который прошлой зимой достигал примерно 18 гигаватт.

Однако его прогнозы не учитывали таких атак, как удар в среду, которые могут свести на нет месяцы ремонтных работ. Мария Цатурян, энергетический аналитик исследовательской группы Ukraine Facility Platform, заявила, что для вывода из строя пяти гигаватт мощности, восстановленной Украиной в последние месяцы, может потребоваться всего несколько атак. Она указала на перебои с электроснабжением после удара в среду как на свидетельство уязвимости энергосистемы.

Перехваченный российский план, по всей видимости, направлен на обвал и без того ослабленной украинской энергосистемы. В нем описаны три этапа атак,

– отметили в NYT.

Первый предусматривает вывод из строя подстанций вблизи западных границ Украины, через которые поступает электроэнергия из Европы. Второй – уничтожение гидроэлектростанций. Третий – принудительное отключение трех действующих украинских атомных электростанций.

Цель атак, как указано в документе, – уничтожить почти 15 гигаватт генерирующих мощностей – столько же, сколько было у Украины в конце лета.

Напомним, что уже 30 сентября произошла массированная и комбинированная атака на украинскую энергетику. Это первая подобная атака с конца прошлого отопительного сезона.