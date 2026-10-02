Що відомо про плани Росії щодо знищення української енергетики

Очікувалося, що перший масштабний удар відбудеться пізніше восени, з настанням перших холодів, про що пише NYT.

Однак вже у середу, 30 вересня, ракети й безпілотники вдарили по великій теплоелектростанції у Києві та інших енергетичних об’єктах. Як заявили українські посадовці, атака стала першим ударом нової кампанії.

Росія вже щороку проводила подібні кампанії, з неоднозначними результатами, але цієї зими вона підходить до них із запасами балістичних ракет та реактивних безпілотників, які Україні складно перехоплювати,

– йдеться у матеріалі.

За словами джерел, міністр енергетики Денис Шмигаль представив документ європейським партнерам. Мова йде про перехоплений російський план, спрямований на обвал енергосистеми шляхом методичних атак.

У плані, копію якого отримала The New York Times, описується кампанія ударів із застосуванням до 1 тисячі ракет, безпілотників і авіабомб. Їх планується спрямувати на широкий спектр об’єктів, зокрема, електричні підстанції, гідроелектростанції та теплоелектростанції, а також котельні

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найбільше занепокоєння викликає те, що в документі зазначено: Росія має намір змусити три діючі українські атомні електростанції зупинитися, завдаючи ракетних ударів по відкритих розподільчих пристроях, які з’єднують їх з енергосистемою.

У плані також зазначено, що Москва атакуватиме українську систему водопостачання, зокрема насосні станції та очисні споруди, десятками балістичних ракет і планерувальних авіабомб. Кінцева мета – це позбавити великі українські міста електроенергії, тепла та води, що може спричинити гуманітарну кризу.

Київ, Харків та Одеса названі основними цілями. План передбачає:

скорочення постачання електроенергії до цих міст на 90%;

зменшення теплопостачання до 90%;

серйозне порушення роботи каналізаційної системи.

Виступаючи в парламенті в серпні, Шмигаль висловив упевненість, що Україна увійде в зиму добре підготовленою. За його словами, країна мала близько 15 гігават доступної потужності, а до кінця року цей показник мав зрости до понад 21 гігавата. Цього мало вистачити для покриття пікового попиту, який минулої зими сягав приблизно 18 гігават.

Однак його прогнози не враховували таких атак, як удар у середу, які можуть звести нанівець місяці ремонтних робіт. Марія Цатурян, енергетична аналітикиня дослідницької групи Ukraine Facility Platform, заявила, що для виведення з ладу п’яти гігават потужності, відновленої Україною останніми місяцями, може знадобитися лише кілька атак. Вона вказала на перебої з електропостачанням після удару в середу як на свідчення вразливості енергосистеми.

Перехоплений російський план, схоже, спрямований на обвал уже ослабленої української енергосистеми. У ньому описано три етапи атак,

– зазначили у NYT.

Перший передбачає виведення з ладу підстанцій поблизу західних кордонів України, через які надходить електроенергія з Європи. Другий – знищення гідроелектростанцій. Третій – примусове відключення трьох діючих українських атомних електростанцій.

Мета атак, зазначено в документі, – знищити майже 15 гігават генерувальних потужностей – стільки ж, скільки Україна мала наприкінці літа.

Нагадаємо, що вже 30 вересня відбулася масована й комбінована атака на українську енергетику. Це перша подібна атака з кінця минулого опалювального сезону.