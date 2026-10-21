Потеря европейского энергетического рынка вынуждает страну-агрессора искать новые пути сбыта своих ресурсов. Однако восточные партнеры не спешат спасать экономику Кремля и выдвигают жесткие условия.

На какие уступки готова пойти Москва

Российский монополист "Газпром" и китайская CNPC пытаются до конца года заключить коммерческое соглашение о поставках голубого топлива по трубопроводу "Сила Байкала". Этот маршрут, ранее называвшийся "Сила Сибири 2", должен компенсировать россиянам потерю европейских клиентов, отмечает Bloomberg.

Мы ждем, когда наши компании проведут коммерческие переговоры,

– заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он выразил надежду, что до конца года стороны достигнут необходимых договоренностей о будущих поставках.

Почему Пекин не спешит с решением

Главными камнями преткновения в переговорах остаются цена на газ и гибкость объемов поставок. Китайская сторона откровенно опасается становиться слишком зависимой от одного поставщика, ведь Россия и так является одним из ее главных энергетических доноров.

Обратите внимание! Пока Владимир Путин уверяет, что разногласия можно быстро уладить, Пекин продолжает диктовать свои условия, пользуясь безвыходным положением Москвы. Между тем мировые трейдеры внимательно следят за этими переговорами, поскольку рынок сжиженного природного газа (СПГ) остается нестабильным из-за конфликта на Ближнем Востоке. Европейские и азиатские импортеры ищут пути диверсификации поставок, чтобы избежать геополитических рисков.

Какова была предыстория газового шантажа

В течение многих лет Россия пыталась заключить соглашение об этом трубопроводе, который должен пролегать через Монголию. Проект предусматривает перекачку до 50 миллиардов кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири – тех самых, которые еще несколько лет назад обеспечивали десятки европейских стран. Это эквивалентно более 10% текущего спроса в Китае.

Обратите внимание! В настоящее время Россия поставляет газ в Китай по первой ветке "Силы Сибири", а в начале 2027 года планирует запустить дальневосточный маршрут мощностью 12 миллиардов кубометров. Если "Сила Байкала" заработает на полную мощность, общий объем российского экспорта в Китай может превысить 100 миллиардов кубометров в год по сравнению с почти 40 миллиардами в 2025 году.

Кстати, в этом году скидка на российское "голубое топливо", поставляемое по трубопроводу "Сила Сибири", достигнет небывалых масштабов. В среднем Китай будет платить "Газпрому" 247,9 доллара за тысячу кубометров, тогда как для других стран дальнего зарубежья цена составляет 562 доллара.