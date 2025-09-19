Россия и Вьетнам разработали теневую схему для оплаты сделок по поставке вооружения, которая позволяет обойти американские и другие западные санкции. Для этого Москва и Ханой используют доходы от энергетики.

Какие теневые схемы использует Кремль?

Средства от совместных нефтяных и газовых проектов России и Вьетнама идут для погашения оборонных контрактов в обход международной банковской системы SWIFT, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

По этому механизму, Вьетнам покупал у России военную технику, включая истребители, танки и корабли, в кредит. Затем Ханой погашал этот кредит за счет своей доли прибыли от совместного нефтяного предприятия Вьетнама и России, работающего в Сибири.

Схема работает по следующему алгоритму:

Сначала доходы Вьетнама от совместного предприятия Rusvietpetro в Сибири направляются в Москву для погашения кредитов на военные закупки;

Далее доходы Вьетнама, превышающие сумму кредита, перечисляются государственной российской нефтяной компании Zarubezhneft в России;

В конце концов во Вьетнаме Zarubezhneft через свое совместное предприятие передает равную сумму денег компании PVN, фактически обходя любые международные финансовые переводы.

Такие операции являются нестандартными на международных финансовых рынках и предназначены для того, чтобы деньги продолжали тихо циркулировать даже в случае усиления санкций, направленных на прекращение войны России против Украины,

Добавим, что пока Zarubezhneft не подпадает под санкции, введенные после вторжения России в Украину, хотя ее генеральный директор и председатель совета директоров находятся в санкционных списках США.

Однако теневая схема торговли между Россией и Вьетнамом, вероятно, призвана обойти возможные будущие санкции США и других западных стран.

Как Москва еще использует теневые схемы?

Это не впервые, когда Москва использует теневые схемы для торговли с другими странами.

По информации Financial Times, Россия уже давно продает миллионы баррелей нефти в Китай с помощью сети брокеров и судовладельцев.

Кремль в обход западных санкций доставляет нефтепродукты с помощью схемы, которую помог организовать Иран, воспользовавшись услугами швейцарских адвокатов.

Важно! Заметим, что новые теневые схемы Кремля раскрыли в непростое время для торговых отношений США и Вьетнама. Вашингтон пытаются укрепить связи с Ханоем в противовес росту влияния Китая в Юго-Восточной Азии. Нарез администрация Трампа ведет торговые переговоры с Ханоем, после того, как Белый дом ввел тарифы в размере 20% для этой страны.

Почему России приходится использовать обходные схемы? Европейский Союз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в ответ на агрессию России против Украины, чтобы ограничить их международные финансовые операции и доступ к мировым рынкам. Первыми под ограничения попали семь банков – Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) и VTB Bank, а позже к санкциям присоединился Сбербанк. Эти меры затрудняют проведение международных платежей, финансирование импорта и экспорта, в том числе энергоресурсов.

