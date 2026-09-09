Россия и Вьетнам намерены углублять экономические связи на фоне роста глобальной напряженности. Российский диктатор Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам обсудили в Кремле развитие торговли, энергетику и дальнейшее сотрудничество.

Как страны расширяют торговлю

В ходе переговоров 9 сентября Путин подчеркнул положительную динамику двусторонней торговли между Россией и Вьетнамом, пишет Bloomberg.

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 6%.

В первой половине 2026 года темпы роста, якобы, вообще практически удвоились.

В то же время российская сторона ставит значительно более амбициозную цель. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, по итогам прошлого года объем торговли товарами между странами превысил 6 миллиардов долларов.

Москва рассчитывает довести этот показатель до 15 миллиардов долларов к 2030 году.

Для изолированной российской экономики это является попыткой компенсировать потерю западных рынков и продемонстрировать хоть какую-то геополитическую активность.

Чем еще пытается заинтересовать Москва

Но главными козырями Москвы остаются энергетика и оружие. Россия исторически является крупнейшим поставщиком вооружений для Вьетнама, и сейчас представители оборонных ведомств обеих стран вновь обсуждают расширение сотрудничества.

Важное место во время визита также заняло энергетическое сотрудничество между странами. Россия пытается удержать свои позиции в нефтегазовой отрасли Вьетнама и продвигает соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1".

Ханой также ищет новые источники электроэнергии, стремясь укрепить энергетическую безопасность на фоне войны в Иране и планов обеспечить 10-процентный экономический рост страны.

Впрочем, Вьетнам не делает ставку только на Россию. После Москвы Лам отправится во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном. А ранее в этом году вьетнамский лидер также посетил Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Китай и США.

Напомним, в марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о строительстве первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1" с двумя российскими реакторами общей мощностью 2,4 гигаватта. Кроме того, страны договорились расширять сотрудничество в энергетической сфере в связи с перебоями в поставках энергоносителей, связанными с войной на Ближнем Востоке.