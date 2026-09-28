Российская атака повредила объект "Укртелекома": что с связью

В понедельник, 28 сентября, Россия продолжила атаки на украинскую инфраструктуру. В результате вражеского удара был поврежден один из объектов "Укртелекома".

Каковы последствия атаки

О последствиях атаки сообщили в пресс-службе оператора, пишет "Интерфакс-Украина".

В результате вражеской атаки был поврежден один из объектов "Укртелекома". В настоящее время уточняем масштаб повреждений,

– отметили в компании.

Впрочем, в пресс-службе оператора заверили, что российский удар не повлиял на работу сервисов и доступность телекоммуникационных услуг для украинцев.

Наши специалисты оценивают состояние инфраструктуры и проводят стабилизационные мероприятия,

– отметили в компании.

Также в "Укртелекоме" добавили важную деталь относительно безопасности персонала. По предварительным данным, среди сотрудников пострадавших нет, поэтому команда может быстро сосредоточиться исключительно на восстановлении оборудования.

Почему враг систематически наносит удары по провайдерам

Атака на "Укртелеком" – это не случайность, а часть целенаправленной кампании России по уничтожению украинской связи, которая резко обострилась в сентябре.

Напомним, ранее мы писали, что 27 сентября в результате ударов по Киеву пострадал главный офис "Киевстара", хотя сеть устояла.

До этого, 23 сентября, Киев частично остался без интернета из-за повреждения дата-центров провайдеров UTELS и "Паутины".

А уже 25 сентября Россия нанесла удар по дата-центру Data Group. К счастью, благодаря резервным копиям компании удалось спасти все клиентские массивы данных. Также под обстрелом оказалась опорная сеть COSMONOVA.