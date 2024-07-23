Песков обещает ответ ЕС на помощь Украине с замороженными активами России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует ответить на решение Европейского Союза направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. По его словам, деньги не просто "воруют", но и используют для повышения боеспособности ВСУ.

Россия возмущена замораживанием активов

Использование замороженных активов на поддержку украинской армии в Москве назвали худшим сценарием, передают российские СМИ.

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Песков подчеркнул, что такие действия не останутся без ответа. Он назвал это нарушением международного права и "пренебрежением права собственности",

Песков также отметил, что Кремль рассматривает возможности юридического преследования причастных к этим решениям лиц.

G7 договорились использовать активы России для помощи Украине на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы продемонстрировать Кремлю непоколебимость поддержки Киева.