Кремль продолжает воровать украинские ресурсы на оккупированных территориях, прикрываясь так называемым "восстановлением" инфраструктуры. Хабом для вывоза награбленного официально стал Мариуполь.

Как Кремль легализует кражи?

Москва "открыла" оккупированный Мариупольский порт для международного судоходства. Его добавили в реестр портов, разрешенных для захода иностранных судов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Смотрите также Компания, связана с Медведчуком вывозила зерно и другие ресурсы с оккупированных территорий

Таким образом Кремль создает видимость "законности" эксплуатации порта, чтобы узаконить вывоз награбленных украинских ресурсов.

По словам самих оккупантов, среди основных грузов в Мариупольском порту есть:

зерно;

уголь;

металлы.

Прикрываются россияне "восстановлением инфраструктуры", а на самом деле превращают порт в большой логистических хаб, чтобы системно грабить захваченные украинские территории.

Россия, прикрываясь бюрократией, продолжает мародерство в промышленности и аграрном секторе. Каждый корабль, выходящий с захваченным зерном или металлом, является вещественным доказательством военных преступлений кремля,

– подчеркнули в ЦНС,

Важно! На самом деле ни одна цивилизованная страна не может признать статус оккупированного Мариупольского порта как официально открытого для судоходства. Это будет считаться нарушением международного права и санкций против России.

Как Россия грабит украинские территории?