Грабунок під прикриттям: окупанти "узаконили" крадіжку українських ресурсів через Маріуполь
- Кремль легалізує вивіз українських ресурсів через Маріупольський порт, додавши його до реєстру портів, відкритих для міжнародного судноплавства, під виглядом "відновлення інфраструктури".
Основні вивезені ресурси включають зерно з України, вугілля та метали, які вивозяться через Маріупольський порт для експорту.
Кремль продовжує красти українські ресурси на окупованих територіях, прикриваючись так званим "відновленням" інфраструктури. Хабом для вивезення награбованого офіційно став Маріуполь.
Як Кремль легалізує крадіжки?
Москва "відкрила" окупований Маріупольський порт для міжнародного судноплавства. Його додали до реєстру портів, дозволених для заходу іноземних суден, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
У такий спосіб Кремль створює видимість "законності" експлуатації порту, щоб узаконити вивіз награбованих українських ресурсів.
За словами самих окупантів, серед основних вантажів у Маріупольському порту є:
- зерно;
- вугілля;
- метали.
Прикриваються росіяни"відновленням інфраструктури", а насправді перетворюють порт на великий логістичних хаб, щоб системно грабувати захоплені українські території.
Росія, прикриваючись бюрократією, продовжує мародерство в промисловості та аграрному секторі. Кожен корабель, що виходить із захопленим зерном чи металом, є речовим доказом воєнних злочинів кремля,
– підкреслили в ЦНС,
Важливо! Насправді жодна цивілізована країна не може визнати статус окупованого Маріупольського порту як офіційно відкритого для судноплавства. Це вважатиметься порушенням міжнародного права та санкцій проти Росії.
Як Росія грабує українські території?
Окупанти системно грабують захоплені території України. Зокрема, Росія постачає до Сирії крадене українське зерно. До повалення режиму диктатора Башара Асада це відбувалося регулярно, однак постачання припинилося після зміни влади. Нині ж, як свідчать журналістські розслідування, експорт збіжжя до Сирії відновився.
Цього року загарбники вже викрали з нового врожаю української пшениці близько 2,5 мільйона тонн. Зерно вивозять з окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Росії.
Загалом з лютого 2022 року росіяни викрали понад 15 мільйонів тонн українського зерна з окупованих територій. Потім його, як правило, у портах змішують з російським зерном, після чого відправляють на експорт.