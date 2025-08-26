Кремль продовжує красти українські ресурси на окупованих територіях, прикриваючись так званим "відновленням" інфраструктури. Хабом для вивезення награбованого офіційно став Маріуполь.

Як Кремль легалізує крадіжки?

Москва "відкрила" окупований Маріупольський порт для міжнародного судноплавства. Його додали до реєстру портів, дозволених для заходу іноземних суден, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У такий спосіб Кремль створює видимість "законності" експлуатації порту, щоб узаконити вивіз награбованих українських ресурсів.

За словами самих окупантів, серед основних вантажів у Маріупольському порту є:

зерно;

вугілля;

метали.

Прикриваються росіяни"відновленням інфраструктури", а насправді перетворюють порт на великий логістичних хаб, щоб системно грабувати захоплені українські території.

Росія, прикриваючись бюрократією, продовжує мародерство в промисловості та аграрному секторі. Кожен корабель, що виходить із захопленим зерном чи металом, є речовим доказом воєнних злочинів кремля,

– підкреслили в ЦНС,

Важливо! Насправді жодна цивілізована країна не може визнати статус окупованого Маріупольського порту як офіційно відкритого для судноплавства. Це вважатиметься порушенням міжнародного права та санкцій проти Росії.

Як Росія грабує українські території?