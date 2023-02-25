"Дружба" больше не действует: Россия перестала качать нефть в Польшу

Россия решила прекратить прокачивать нефть по нефтепроводу "Дружба", через который она поставляется не только в Польшу. По этому нефтепроводу она также поступает в Германию, Венгрию, Чехию и Словакию.

Об этом заявил генеральный директор крупнейшей польской нефтяной компании PKN Orlen Даниэль Обайтек. Однако он подчеркнул, что компания была к этому готова.

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Доля российской нефти была незначительной

Обайтек сказал, что PKN Orlen эффективно обеспечивает поставку сырья, ведь доля российской нефти была незначительной. В дальнейшем компания заменит сырье из России нефтью с других направлений.

Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья было из России, и мы будем заменять его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, который мы проводили в последние годы,

– написал гендиректор.

Также он подчеркнул, что более подробную информацию о поставках нефти в Польшу компания предоставит на конференции по проектам развития во вторник, 28 февраля.

Нефтяное эмбарго против России

Отметим, что еще в начале декабря 2022 года Европейский суд ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти Однако оно не касалось поставок по нефтепроводу "Дружба", от которых зависят также НПЗ в Венгрии, Словакии и Чехии.

После введения эмбарго и ценового потолка на уровне 60 долларов за баррель, российский рубль упал до минимума за более чем 6 месяцев. Впоследствии он обесценился до восьмилетнего минимума. Так, 29 декабря курс доллара был ниже 72 рублей.

Тогда в ответ на санкции Путин подписал указ о запрещении продажи нефти странам или организациям, придерживающимся предельной цены. Вице-премьер-министр России предупредил, что стране, возможно, придется сократить добычу нефти до 7% в 2023 году.