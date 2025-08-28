Несмотря на ограничения: Россия нашла страну, которой может продавать санкционный газ
- Танкер с российским сжиженным природным газом впервые прибыл к китайскому терминалу Beihai LNG, несмотря на санкции США.
- Судно Arctic Mulan доставило топливо с завода Arctic LNG 2, который возглавляет компания Novatek PJSC, что стало частью стратегии России по расширению поставок топлива в Азию.
Танкер с партией сжиженного природного газа с экспортного объекта в России, находящегося под санкциями США, впервые пришвартовался в китайском терминале. Это последний шаг Москвы для расширения поставок топлива в Азию.
Что известно о санкционном газе и его продаже?
Судно Arctic Mulan, которое перевозит топливо из внесенного в черный список завода Arctic LNG 2 на севере России, в четверг пришвартовалось к терминалу Beihai LNG, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Завод, который изначально был под санкциями администрации Байдена, в прошлом году начал экспортировать топливо с помощью "теневого флота". Но ни одно из судов ранее не пришвартовывалось в импортных терминалах, поскольку покупатели опасались репрессий со стороны США.
Arctic LNG 2, возглавляемый компанией Novatek PJSC, является ключевым для таких планов России:
- втрое увеличить экспорт СПГ к 2030 году;
- открыть новые рынки газа после резкого падения продаж трубопроводного газа основным традиционным покупателям в Европе.
Кроме давления на Индию через закупки российской нефти, США воздерживаются от дальнейшего ужесточения ограничений для покупателей российского СПГ, поскольку стремятся к посредничеству в заключении соглашения о прекращении огня в Украине,
– говорится в материале.
Arctic Mulan загрузил партию СПГ с плавучего хранилища в Восточной России в начале июня, согласно данным отслеживания судов. Топливо в этом хранилище было получено с завода Arctic LNG 2.
Arctic LNG 2 прошлым летом произвел восемь партий, но в октябре был вынужден остановиться, поскольку не смог найти покупателей. Также повлияло и сезонное нарастание льда вокруг предприятия.
Интересно! Вместо того чтобы отправлять топливо за границу, судна сливали его в хранилища в России.
Что известно о ситуации?
- Еще 15 августа российские танкеры со СПГ отправились в страны Азии с завода в Арктике, хотя предприятие находится под санкциями США.
- Танкеры Iris и Voskhod загрузились СПГ на российском заводе Arctic LNG 2 в Сибири.