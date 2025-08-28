Танкер с партией сжиженного природного газа с экспортного объекта в России, находящегося под санкциями США, впервые пришвартовался в китайском терминале. Это последний шаг Москвы для расширения поставок топлива в Азию.

Что известно о санкционном газе и его продаже?

Судно Arctic Mulan, которое перевозит топливо из внесенного в черный список завода Arctic LNG 2 на севере России, в четверг пришвартовалось к терминалу Beihai LNG, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Завод, который изначально был под санкциями администрации Байдена, в прошлом году начал экспортировать топливо с помощью "теневого флота". Но ни одно из судов ранее не пришвартовывалось в импортных терминалах, поскольку покупатели опасались репрессий со стороны США.

Arctic LNG 2, возглавляемый компанией Novatek PJSC, является ключевым для таких планов России:

втрое увеличить экспорт СПГ к 2030 году; открыть новые рынки газа после резкого падения продаж трубопроводного газа основным традиционным покупателям в Европе.

Кроме давления на Индию через закупки российской нефти, США воздерживаются от дальнейшего ужесточения ограничений для покупателей российского СПГ, поскольку стремятся к посредничеству в заключении соглашения о прекращении огня в Украине,

Arctic Mulan загрузил партию СПГ с плавучего хранилища в Восточной России в начале июня, согласно данным отслеживания судов. Топливо в этом хранилище было получено с завода Arctic LNG 2.

Arctic LNG 2 прошлым летом произвел восемь партий, но в октябре был вынужден остановиться, поскольку не смог найти покупателей. Также повлияло и сезонное нарастание льда вокруг предприятия.

Интересно! Вместо того чтобы отправлять топливо за границу, судна сливали его в хранилища в России.

Что известно о ситуации?